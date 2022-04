Jasnowidz Krzysztof Jackowski o wielkim niebezpieczeństwie. "Ludzie będą uciekać z kraju"

Jasnowidz Krzysztof Jackowski w swojej najnowszej wizji ponownie wrócił do przepowiedni o podziale naszego kraju na trzy części. Tym razem powiedział również że ludzie będą uciekać z Polski. Co nam grozi w najbliższym czasie?

Krzysztof Jackowski za pośrednictwem swojego kanału na YouTube podzielił się swoją kolejną, straszną wizją. Była to kontynuacja jego wizji, w której zobaczył, że Polska będzie podzielona na trzy części, a ludzie będą uciekać ze swoich domów.

Jak brzmi najnowsza przepowiednia jasnowidza Jackowskiego?

Dziś w miarę krótka audycja na temat tego, co z Polską. Jak ja to czuję? Drodzy państwo, przerażające jest to, jak słyszymy w mass mediach, czytamy, jak to różni politycy jacyś z innych krajów, między innymi cytowany już przeze mnie generał Clark ze Stanów Zjednoczonych w CNN wypowiadał się, że istnieje zagrożenie, że Rosja może posłużyć się bronią masowej zagłady. Mało tego właśnie generał Clark zasugerował, że jest wielce prawdopodobne, że może coś takiego się wydarzyć na przykład, nie daj Bóg, na terenie naszego kraju, na terenie Polski. Przerażające jest to, co słyszymy, natomiast długo i wielokrotnie się nad tym zastanawiałem, czy naprawdę nam coś takiego zagraża?

- zastanawiał się Jackowski.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski już wiele miesięcy temu informował, że jeśli Polakom przyjdzie uciekać, to kierunkiem, który warto wziąć pod uwagę, są Bułgaria i Rumunia. Takie informacje przekazał również swojej córce, Monice.

Chcę państwu powiedzieć coś takiego: już kiedyś dawno, kiedy mówiłem właśnie mojej córce jedno z tych zdań, że krótko przed dużą wojną na świecie ludzie w Polsce będą bali się oddychać, czyli zrozumiałem, że pandemia to było to, że baliśmy się oddychać, potem ją troszeczkę odwołują i zaczyna się konflikt, napaść na Ukrainę. I wtedy też powiedziałem mojej córce: Monika, ludzie będą z Polski uciekać, kieruj się na Rumunię i Bułgarię. Poza tym, co ważne w tamtym roku, kiedy zastanawiałem się nad dalszym ciągiem, co będzie w Polsce, wtedy mówiłem o tym wąskim pasku odciętym od reszty kraju na wschodniej granicy, ale powiedziałem, że później kojarzy mi się część Polski wyludniona. Poza tym powiedziałem, że Polska będzie podzielona na trzy. Mówiłem także o tym, że rząd zrzuci z siebie władzę. Póki co rząd w jak najlepsze sobie rządzi, nic takiego nie ma miejsca, ale spokojnie czekamy, zobaczymy, co będzie się dalej działo. Kiedy skupiam się na temat obecnej sytuacji, pewne rzeczy mi nie pasują. Nie mam takiego poczucia, żeby miało się w Polsce wydarzyć coś takiego, że mielibyśmy natychmiast stąd uciekać

- powiedział pan Krzysztof.

Ostanie wystąpienia najsłynniejszego polskiego jasnowidza Krzysztofa Jackowskiego przerażają. Mężczyzna twierdzi, że świat stoi na skraju wielkiego kryzysu, który nastąpi lada moment!

Nie wydarzy się w moim poczuciu coś takiego fizycznie. Natomiast coś takiego może mieć miejsce i może być wywołana taka reakcja i ludzie mogą tak zareagować. Chciałbym, żeby mnie państwo dobrze zrozumieli. Uznałem, że muszę to państwu powiedzieć. Drodzy państwo, nie ulega wątpliwości, że od ponad już dwóch lat wokół nas, nie nazywajmy tego po imieniu, tylko zastanówmy się nad schematem naszego życia społecznego. Wokół nas dzieją się bardzo dziwne rzeczy. W ciągu ostatnich dwóch lat zadawaliście mi wiele pytań. Nonsens gonił nonsens. Wydawało się to bardzo niespójne. W mediach było nam to jednym cięgiem mówione. I teraz mamy inną sytuację. Już nie jest to pandemia, a jest to rzeczywisty, poważny konflikt, gdzie codziennie słyszymy informacje na temat tego konfliktu. Zarazem dzieje się inna jeszcze rzecz, która jest powodem, tak nam mówią, powodem tego konfliktu, to znaczy kryzys. Kryzys jest bardzo wielki, ponieważ mamy dopiero pierwszy kwartał tego roku, a mamy już dwucyfrową inflację i co ciekawe nie dzieje się to tylko w Polsce. Musi się ciągle coś dziać, żebyśmy nie widzieli rzeczy podstawowej. Mianowicie tej, że na naszych oczach kryzys otwiera swoją buzię i ta buzia jest ogromna. Ten kryzys zaczyna rosnąć w siłę. I uwierzcie mi, że gdyby, daj Boże, dzisiaj nastąpił pokój na Ukrainie, czego im życzę, i gdyby gospodarki miały zacząć funkcjonować sprawnie, to ten kryzys będzie się odbijał co najmniej kilka lat, jeżeli nie kilkanaście. Ale nic nie zapowiada na to, miało się naprawiać. Idzie to wręcz w gorszą stronę. Premier Morawiecki powiedział, że najbliższe dwa kwartały będą fatalne w polskiej gospodarce i że mamy się spodziewać jeszcze bardziej fatalnych wyników. On tylko powiedział o najbliższych dwóch kwartałach, a jakby to miało by wglądać, jakby to było dwa najbliższe lata? Wcale nie jest wykluczone, że tak właśnie będzie