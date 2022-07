Jasnowidz Krzysztof Jackowski o wielkim skażeniu. "Ludzie będą ropieć"

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube i występuje gościnnie w audycjach. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Jackowski niejednokrotnie wspominał, że na Polskę spadnie "żółty pył". Ulubiony jasnowidz Polaków podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami przekazał przerażającą przepowiednię, która ma się ziścić już w najbliższym czasie.

Mimo że jest dzień, na świecie robi się ciemno, a potem z tej ciemności robi się żółto. Ciężko jest wskazywać termin jakikolwiek co do przyszłości, ale powiedzmy, że jest to wrzesień. W dzień robi się ciemno, a z tego ciemnego robi się żółto, niezdrowo żółto. Wydawać by się mogło, że robi się ciemno, a po ciemności wychodzi słońce żółte - to nie jest to. Czerń przeobrazi się w żółć, ale ta żółć nie będzie zdrowa. Może wrzesień, może październik, może przełom