Jasnowidz Krzysztof Jackowski o wojnie. "Wydarzy się coś, co wywoła klęskę humanitarną"

Jackowski niejednokrotnie wspominał, że na Polskę spadnie "żółty pył". Ulubiony jasnowidz Polaków podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami przekazał przerażającą wizję, która ma się ziścić już w najbliższym czasie.

Krzysztof Jackowski prowadzi swój kanał na YouTube i występuje gościnnie w audycjach. Uczestnicy wirtualnych seansów z jasnowidzem mogą mu zadawać pytania, na które ten odpowiada w czasie rzeczywistym. Polacy pytają o wszystko - od kwestii dotyczących polityki, zdrowia, koronawirusa po miejsca pobytu osób zaginionych czy pogodę.

Na Ukrainie wydarzy się coś, co zrobi klęskę humanitarną. Wydarzy się niekontrolowany wybuch czegoś, na co winę będą zganiać Rosjanie na Ukraińców a Ukraińcy na Rosję. Straty pójdą być może wtedy ta panika w naszej części kraju naszego.

- powiedział Pan Krzysztof.

W przepowiedniach profety przewija się również ponowie ewakuacja, o której też już wspominał.

Pierwsze. Niebo nad Polską zamknięte Polska ma zrobić izolację [...]. Bufor. Polska będzie buforem kotłowaniny, która się jeszcze bardziej rozogni na Ukrainie Są przygotowywane po cichu miejsca do umieszczania ludzi. Ale to chyba nie chodzi o uchodźców. Miejsca, szkoły, zaplecza jakieś. Jest przygotowywany cały plan, żeby ulokować ludzi.

-przekazał swoim słuchaczom.

Jasnowidz sprecyzował również, jak jego zdaniem będą wyglądały dalsze ruchy wojsk.

Poczekajcie. Kiedy taka kotłowanina będzie na Ukrainie z tym wojskiem, które jest teraz rosyjskim, raptem wejdzie na Ukrainę (mam wrażenie od strony północnej) nowy front i to spowoduje masowe ucieczki ludzi. Nowa rosyjska siła ma zaatakować od północnej strony Ukrainę. [...] Sewastopol w gruzach.

- mówił.

Dalsza część proroctwa zadziwiła nie tylko widzów Pana Krzysztofa, ale także jego samego.

Dziwne. Niech będzie. [...] Ciemne pieniądze zamiast normalnych pieniędzy. Jak to się zacznie to może być problem z pieniędzmi [...] Będziemy dostawać na coś bony. Ciemne pieniądze zamiast normalnego pieniądza. Nasz kraj na coś się szykuje jako bufor [...]. Nie wygląda to optymistycznie. [...] Teraz jest błogi spokój u nas. Zrozumcie. Rosja wypowiedziała konflikt wielu krajom.