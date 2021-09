Jasnowidz Krzysztof Jackowski o wprowadzeniu stanu wyjątkowego. "Świat stanie w niebezpieczeństwie."

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski trafnie przewidział wprowadzenie stanu wyjątkowego?

Jak przekonuje profeta Krzysztof Jackowski, już w ubiegłym roku przewidział stan wyjątkowy. Najsłynniejszy polski jasnowidz pokazał na dowód nagranie z listopada 2020, na którym minister używa nawet tych samych słów, co on w tamtym roku.

Przypomnijmy słowa Jackowskiego:

Wąski wschodni pasek Polski jest oddzielony linią od całej reszty Polski. Nawet tam, gdzie Wrocław, to tam nie będzie się nic działo. Tam może być dużo wojska i to nie naszego, ale tam nie będą się działy jakieś rzeczy niebezpieczne. Zagrożone miejsca to jest wąski pas wschodniej Polski. Nie oznacza to, że to zaraz chodzi o Ukrainę, Białoruś czy Rosję od strony Kaliningradu. Tu nie chodzi o to. Ten pas, jak się skupiam, zawsze natarczywie wchodzi mi do głowy.

– powiedział w listopadzie 2020 roku Pan Krzysztof.

Rada Ministrów podjęła uchwałę o wprowadzeniu stanu wyjątkowego na wąskim pasie, leżącym bezpośrednio przy granicy z Białorusią. Będą tam obowiązywały restrykcje, zgodne z przepisami dotyczącymi wprowadzenia stanu wyjątkowego

– powiedział szef MSWiA Mariusz Kamiński na konferencji prasowej 3 września 2021.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o braku porozumienia na świecie

Jackowski kontynuuje swoją retorykę dotyczącą globalnego konfliktu, który zawisł nad światem. Zdaniem jasnowidza Europa będzie przyglądać się napaści trzech państw na dwa inne, ale nie weźmie udziału w tym konflikcie.

Świat przestał ze sobą rozmawiać. Zaczną się rzeczy na świecie grube, duże, polityczne, w taki sposób, że będziemy odnosić wrażenie, że świat przestał z sobą mediować i polemizować. Wielcy przywódcy tego świata przestali się z sobą politycznie układać. Będziemy odnosili wrażenie, że świat polityczny dziczeje, bo zapadają decyzje, które są niepokojące, tak, jakby jakaś główna decyzja zapadła i inne trzeba jej podporządkować, której nie znamy. Świat przestał z sobą negocjować. Zapadła decyzja.

– twierdzi Pan Krzysztof.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o bezpieczeństwie energetycznym

W dalszej części swoich rozważań słynny jasnowidz zobaczył jakieś tajemnicze miejsce, które w jego wizji oglądał z lotu ptaka. Zdaniem profety rozpocznie się jakiś poważny konflikt, który będzie miał wpływ na bezpieczeństwo energetyczne jakiegoś państwa.

Kojarzy mi się coś jak zagłębie – miejsce, które widzę z lotu ptaka, z którego się coś wydobywa. Jest taki lej zrobiony w tym miejscu. Takie miejsce, przemysłowe, zostanie zaatakowane. Nie chodzi o Polskę. Jak to się stanie, to będzie się mówiło o zachwianiu energetycznym danego regionu lub danego państwa. Decyzja zapadła. Wcześniej mówiłem o zagrożeniach, o możliwościach i o prowokacjach – że do czegoś mogłoby dojść na świecie. Mam wrażenie, że decyzja zapadła i w tej chwili nawet ci, co o tym decydują, nie będą stwarzać pozorów. Coś ma się stać.

– powiedział wizjoner.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o losach Afganistanu

Wizjoner z Człuchowa przewiduje również, jak rozwinął się losy Afganistanu. Powiedział między innymi:

Ludzie będą panicznie chcieli uciekać z jakiegoś państwa. Wcześniej nastąpi z trzech stron, albo z trzech sił, atak na to państwo. Ludzie będą w panice chcieli stamtąd uciekać, ale nie będą mogli. Kiedy to się stanie, zauważymy, że politycy będą zachowywali się chłodno w stosunku do nas – w wielu państwach. Politycy wiedzą, co się kroi, wiedzą, co ma się stać, może nie znają dokładnej daty, ale znają sens tego, co ma się stać (...). Trzy siły wrócą do Afganistanu. To jest pułapka dla Talibów. Oni są już w tym po uszy. Ta pułapka jest zarazem planem na coś więcej. Ten plan będzie mógł być zrealizowany poprzez pułapkę na Talibów. Jeżeli ten konflikt rozgorzeje, to zaczną go trzy siły z trzech państw. Inne nie będą w to włączone.

Krzysztof Jackowski o wydarzeniach w Polsce

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że przyszłość Polski jawi się w czarnych barwach. Nie inaczej było i tym razem gdy ulubiony jasnowidz Polaków opowiedział o swoich przeczuciach dotyczących sytuacji politycznej w Polsce.

Ludzie w Polsce będą oburzeni na polski rząd, bo jeśli okaże się, że to rozgorzeje na świecie, polski rząd na coś już dawno się zgodził. Jeśli do tego dojdzie, to Polska nie będzie w stosunku do tego neutralna. Będziemy oburzeni, ale nie będziemy mieli na to wpływu (...). Przez pewną decyzję naszego kraju my będziemy w niekomfortowej sytuacji, ponieważ pozornie w nic nie będziemy zaangażowani czynnie, ale ta decyzja sprawi, że będziemy się czegoś bali jako obywatele. Takie decyzje powinny zapadać za zgodą społeczeństwa – ważne decyzje, wpływające na nasz spokój, ład. Mam dziwne wrażenie, że w obecnej sytuacji, kiedy czas zaczyna się wypełniać, bardzo wysoki rangą polityk, obecnie przy władzy, zastanawia się bardzo mocno nad podaniem się do dymisji. Nie chce dotrwać do tego, co ma się zacząć dziać. Chodzi o to, na co nasz kraj się zgodzi.

- mówi pan Krzysztof.

Ten atak z trzech stron na dwa państwa, połączone blisko siebie granicami, będzie błyskawiczny – jak się zacznie, tak się zakończy sytuacją trochę nijaką. Nastąpi cisza, w mediach będzie wrzało, a ogólnie będzie cisza. Będzie się wydawało, że stało się coś niedobrego, ale się uspokoiło dość szybko. Mylne myślenie. Ten konflikt nie ucichnie, a będzie nam pokazywał, że będzie trwał długo po tej chili ciszy. Dopiero wtedy świat stanie w niebezpieczeństwie. W Afganistanie nagle pojawią się buntownicy – siły zbuntowane, mam poczucie, że one już są przygotowane, a jak czuję Europę, to w Europie aż się gotuje. Ludzie będą protestowali, Europa jak kamień nie będzie się wtrącała, ale nie będzie się też sprzeciwiała.

- powiedział na koniec słynny profeta.

