Jasnowidz Krzysztof Jackowski panikuje. "Wygląda to tragicznie"

Krzysztof Jackowski prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Podczas transmisji na żywo przekazuje również nowe przepowiednie. Nie inaczej było i tym razem. Jackowski podczas ostatniego spotkania ze swoimi widzami przekazał przerażającą wizję, która ma się ziścić już w najbliższym czasie.

Jasnowidz Jackowski o odejściu PiSu od władzy

Wieszcz prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Tym razem najsłynniejszy polski jasnowidz sprecyzował swoje wizje dotyczące tego, co stanie się w polskim rządzie.



Powiedziałem kiedyś, że kiedy rząd PiS-u zrzuci z siebie władzę, to przez jakiś czas nie będzie mogło dojść do przedterminowych wyborów. Dzisiaj właśnie taka sytuacja została opisana, że w sejmie przepchnięto zapisy, które dokładają pulę finansową do ewentualnych wyborów, gdyby miały się odbyć i były przypuszczenia, że PiS już może przygotowywać się do przedwczesnych wyborów. Gospodarka jest przed bardzo trudną sytuacją. Dziś widziałem kilka artykułów o tym, że w Austrii czy Szwajcarii, Niemczech, są spoty, które mówią, że może brakować prądu. Jest nawet pokazany spot, w którym siedzi rodzina i je kolację i nagła gaśnie światło. Mama wstaje, zapal świeczki i latarkę i oni jedzą dalej, przy świecach. Dodano, że ludzie są instruowani, by mieć przygotowany plecak z zapasem żywności na kilka dni, świeczkami, odzieżą, apteczką [...]. W Polsce było już kilka zgłoszeń od elektrociepłowni, że nie mają zapasów do funkcjonowania [...]. Niechybnie jesteśmy przygotowywani do tego, że mogą nam wyłączyć prąd. [...] Nikt nie wie, na jak długo prąd będzie wyłączony. Może to potrwać nawet kilka tygodni.

-twierdzi jasnowidz Jackowski

Apokaliptyczna wizja jasnowidza wręcz przeraża. Jackowski mówi wprost, że w zimie braknie nam nie tylko źródeł światła i ciepła, ale i żywności.

.

Jak czytałem te artykuły, to uświadomiłem sobie, że jest mowa o kompletnym paraliżu, ewentualnym, tych państw. Czytając artykuł o tym, że elektrownie sygnalizują braki zapasów, pomyślałem, że jest prawie pewne, że tak się stanie tej zimy. Nie wierzę w to, że zaraza wpłynęła na kryzys energetyczny i cała Europa może być na jakiś czas sparaliżowana. Za komuny jak w jakimś regionie na kilka godzin wyłączono światło, to szło jakoś przeżyć [...]. Obecnie brak prądu na dłuższy czas to kompletny paraliż wszystkiego – od bankowości, po usługi, z jakich korzystamy, po ciepło w naszych domach. Wyobraźmy sobie, ludzie mają piec na gaz, piec na pelet – a takich jest bardzo wielu. Nie mówiąc o ogrzewaniu prądem – bo kogo na to stać. Wyobraźmy sobie ich sytuację i co się może dziać. Mamy początek zimy! Biorąc pod uwagę to wszystko, co się dzieje [...] wygląda to tragicznie

- mówi Jasnowidz.

Jasnowidz Jackowski panikuje!

Tym razem Jasnowidz Jackowski przeraził swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo Pan Krzysztof podzielił się przerażającą wizją, dotyczącą kryzysu. Róbmy zapasy, mówi słynny jasnowidz.

Jesteśmy w drugim groźniejszym etapie tego, co ma się dziać. To czas, kiedy należy się przygotować. Każdy o sobie powinien pomyśleć. Zabezpieczyć środki płatnicze, być może będą one obowiązywały w tym chaosie. Zabezpieczyć się w żywność, w leki – jest to czas, by się zabezpieczyć. Jeżeli państwa nie tłumaczą nam, co zrobią, bo idzie zima, żeby zapobiec katastrofalnej sytuacji energetycznej, tylko ostrzegają i robią spoty, by się nie denerwować i zrobić zapasy, parę świeczek i latarkę, apteczkę – to oznacza, że rządy pokazują swoją bezsilność i brak możliwości jakiegoś manewru, jakby były w potrzasku. Ale to może być ostrzeżenie przed tym, co ma się stać, a rządzący o tym wiedzą. [...] Premiera obśmiewano, kiedy konflikt Unii z Polską porównał do trzeciego konfliktu światowego. Kiedy przeczytałem to dokładnie przetłumaczone, to on powiedział to w sposób dziwny, ale on powiedział: „Jeżeli Unia rozpocznie konflikt, a Polska nie otrzyma obiecanych pieniędzy pomocowych, to rząd polski będzie robił wszystko w interesie obywateli i zrobi wszystko, by Polska to otrzymała”. Bardzo mnie zdziwił ten pierwszy człon. Nawet przez myśl przeszło mi, że może premier użył tego, by powiedzieć Unii, że jeżeli będziemy mieli taką sytuację, to rząd powie obywatelom, o co chodzi. Może to moje błędne przypuszczenie, ale tak mi przyszło do głowy.

- twierdzi Jackowski.

Jasnowidz Jackowski ponownie o wojsku na ulicy

Niedawno Jackowski ostrzegał przed czymś, co według niego już się zaczęło. Stwierdził wówczas, że COVID-19 nie jest najgorszym, co nas spotkało i wydarzy się coś, co będzie o wiele gorsze od wirusa. Wieszcz przekazał również, że zapowiada III wojnę światową.

Dziwne. Mam odczucia, że nagle znaczenie miało będzie wojsko, ale nie chodzi tu o Polskę. W Europie, przy granicy polskiej, ale od strony zachodniej, wojska będą skumulowane. To będzie niby pokojowe, ale od niemieckiej będą skumulowane wojska, a Polska będzie jako ktoś wyalienowany od tej granicy. Będzie wyglądać tak, że Europa nie będzie akceptowała tego, co się będzie działo w Polsce. Ale nie chodzi o sprawy wewnętrzne Polski, tylko o sprawę większą, międzynarodową, że Polska będzie tam jako ogniwo występowała. I to będzie wbrew Unii Europejskiej. Staniemy między młotem a kowadłem, w bardzo niekomfortowej sytuacji, którą nie do końca Unia będzie akceptowała. A ci, za którymi stanie Polska, nie będą pokazywali, że są jej sprzymierzeńcami. Będziemy widzieli Polskę w trochę dziwnej sytuacji. [...] Włochy, Polska, Turcja, być może Izrael, Francja, Wielka Brytania – ale taka wspierająca bez czynów. Jeżeli będzie się coś miało wydarzyć, może to oznaczać, że nie cała Europa jest za tym, co ma się dziać. I to poróżnia Europę, ale konsekwencje odbierze cała Europa, dlatego są te zabezpieczenia. [...] Podział w NATO. Są państwa przeciwne i państwa zaangażowane. Ja Wam już mówiłem, że jak to wszystko zacznie się dziać, to dowiemy się, że Polska się na coś zgodziła i my uznamy to za jakiś skandal [...]. Polska popełnia fatalny błąd, uczestnicząc w tym w jakikolwiek sposób. Jak to się stanie, to główne dwa państwa tak tym zakręcą, że niektóre państwa, w tym Polska, zostaną na lodzie i będą musiały brnąć dalej. Będzie to wyglądało tak, jak gdyby to oni zaczęli to, co się zacznie. Jak to się zacznie lub będzie już działo, albo bardzo krótko przed tym, mam wrażenie, że rząd chyłkiem, bardzo szybko odrzuci władzę. Władza, będzie władzą urzędniczą.

- mówi.

Jasnowidz Jackowski mówi o Krakowie

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski, kontynuuje swoją retorykę. Jego zdaniem rok 2022 będzie o wiele gorszy niż 2021. Słynny jasnowidz z Człuchowa coraz dobitniej ostrzega o zbliżającej się tragedii. Jego zdaniem powinniśmy być przygotowani na najgorsze.

Ja widzę odgrodzenie – Europa się od Polski odgradza. Nie chodzi o płot, chodzi o odgrodzenie się od tego, na co Polska się zgodziła, że może to będzie znaczyło, że Polska robi to na własną odpowiedzialność [...]. Stanie się coś takiego, że będziemy mieli problem. aPołudniowa część kraju. Będzie Polski i nie-Polski. I to bez żadnych bitew. Nie mówię tego o najbliższym czasie, tylko o efekcie tego, co się wydarzy niebawem – może to dni, może to tygodnie, miesiące. Ale to będzie wielki błąd. Skojarzyło mi się Zaolzie. Zobaczcie – nazwa używana w Polsce i przez polską mniejszość w Czechach. Ja już kiedyś mówiłem o Krakowie, pamiętam…

- powiedział na sam koniec wizji Pan Krzysztof.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne.