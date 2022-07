Jasnowidz Krzysztof Jackowski przepowiada straszny kryzys. "Ludzie będą dostawali przydziały na jedzenie"

Przepowiednie Krzysztofa Jackowskiego na rok 2022 dotyczą wielu aspektów życia. Sprawdźcie, co słynny wróżbita ma do powiedzenia w kwestii ekonomii w najbliższych miesiącach.

Od jakiegoś czasu jasnowidz Krzysztof Jackowski wieszczy, że w najbliższym czasie czeka na ogromny i głęboki kryzys. Nie inaczej było podczas ostatniej transmisji na żywo, gdy profeta po raz kolejny zapowiedział bardzo trudny okres dla Polski. Sprawdź, jak tym razem brzmi przepowiednia!

Nasz rząd próbuje brylować w tej trudnej sytuacji, gdzie premier sam zaznacza, że kryzys jest szalenie głęboki i wymaga to dłuższego czasu, żeby coś się zatrzymało, żeby ten kryzys stanął w miejscu. Nie, to się dopiero zaczyna. Rząd się przeliczy, zacznie czuć się bardziej osamotniony, niewiele pomogą tarcze i dofinansowania. Z tego względu, że kryzys i inflacja będą wymykały się spod kontroli. Będziemy to widzieli po wielu rzeczach, w tym po kursach wymiany walut