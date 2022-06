Jasnowidz Krzysztof Jackowski przewiduje kolejną wojnę. "Będzie się mieszało: i zagrożenie, i zaraza"

Krzysztof Jackowski podzielił się kolejną wizją. Tym razem zdradził, co przewiduje jeszcze w tym roku. Niestety słynny wróżbita nie ma dobrych wieści.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o przygotowaniach do wielkiej wojny

Jasnowidz Krzysztof Jackowski twierdzi, że już niedługo obywatele wszyscy będziemy musieli wykonywać jakieś rozkazy. Wkrótce rozpocznie się wielka mobilizacja i zaawansowane przygotowania do "poważnej światowej wojny, która nie wiadomo, czy wybuchnie".

Będzie jakaś taka strasząca nas narracja, że ludzie będą starali się wyprzedawać w pewnych miejscach wszystko to, co mają. Nie wiem, czy to chodzi o nieruchomości, czy o inne dobra, ale ludzie w panice będą chcieli wyprzedawać, bo tak jakby nie byli pewni miejsca, gdzie mają swoje majątki. Ale znów: to będzie lęk, ale nie będzie rzeczywistych przyczyn tego lęku, tylko narracja

– mówi pan Krzysztof.

Profeta twierdzi także że szybko zostaniemy zniewoleni i ludzie będą gromadzić zapasy na ciężkie czasy.

Polska będzie miała w tym wyjątkowe znaczenie dlatego, że nic się tu nie dzieje, ale będziemy albo rozumieć, albo będzie się nam tłumaczyło, że właśnie w Polsce te wojska będą bardzo uaktywnione. Dziwne, bo jak zaczęła się inflacja, to ludzie wyprowadzali pieniądze z banków, ci co mieli oszczędności, kupowali, co się dało - to teraz mi się skojarzyła odwrotna rzecz: będą rejony, w których ludzie za wszelką cenę będą chcieli sprzedać to, co mają. Kto uwierzy tej panice, straci bardzo wiele

– wieszczy ulubiony jasnowidz Polaków.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski "To będzie jak trzęsienie ziemi"

Jasnowidz Jackowski ma dla nas kolejną straszną przepowiednię. Jak twierdzi w naszym kraju "zrodzi się dwuwładza, ale nie demokratyczna".

Pojawi się jeszcze jedna władza, ona nie będzie ustawodawcza, ale będzie miała znaczenie mówi jasnowidz Krzysztof Jackowski

Są dwie możliwości, które są brane pod uwagę. To, co będzie czekać nas w końcówce lata, jesienią i zimą. Pierwsza możliwość to taka, że będzie się tworzyło narrację zagrożenia bardzo poważnego, a druga możliwość, jeżeli to nie można by było wprowadzić, to druga możliwość to powrót do zarazy. Z tym że zarazy nie przyjmą już wszystkie kraje tak, jak to było wcześniej, więc jest duże ryzyku upadku. Będzie się to mieszało: i zagrożenie, i zaraza

– twierdzi wieszcz.

Najbardziej ceniony polski jasnowidz, Jackowski, zajmuje się przewidywaniem przyszłości od ponad 20 lat. Pan Krzysztof prowadzi swój własny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Jest również częstym gościem vlogera Krzysztofa Woźniaka z kanału "Wideoprezentacje".

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official