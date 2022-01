Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiada ogromne zmiany w 2022 roku. "Boję się to powiedzieć"

Ulubiony jasnowidz wszystkich Polaków, Krzysztof Jackowski doznał niedawno kolejnej przerażającej wizji. Jak przekonuje, już wkrótce czeka nas coś przerażającego.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiada koniec wolności, jaką znamy

Jackowski kontynuuje swoją retorykę dotyczącą globalnego konfliktu, który zawisł nad światem. Zdaniem jasnowidza światowe rządy przestaną rządzić, a władzę nad światem przejmie ktoś inny.

W 2022 roku nastąpi przełom. Ale czy on doprowadzi do czegoś dobrego? Raczej nie. Już teraz dzieje się źle na świecie. Jeśli nastąpi on w postaci militarnej, to nic nie wskazuje w moich poczuciach, by mogło to rozładować sytuację. Przeciwnie, będzie to zdyscyplinowanie jej. Wolność, jaką mieliśmy przed 2020 rokiem, możemy położyć na półce z książkami do historii. Mamy czas, w którym wolność będzie znaczyła coś zupełnie innego. Ale nie ma innej wolności. Będziemy sobie to tylko tak tłumaczyć.

- mówi jasnowidz.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski zapowiada brak dostępu do internetu

Jasnowidz Krzysztof Jackowski od dawna wieszczy, że w najbliższym czasie czeka nas bieda, ogromny i głęboki kryzys surowcowy jak również możliwość ograniczenia dostępu do internetu.

2022 rok będzie bardzo trudny, zaskakujący, z wieloma wydarzeniami. Musimy się przygotować na to, że może brakować surowców, rzeczy, które produkujemy. Już się tak zaczyna dziać, ale to jest namiastka […]. Może w tym roku grozić nam ograniczenie możliwości dostępu do internetu. Może się to zacząć w sposób szokujący, że na krótki czas Internet zniknie. To by powodowało katastrofę, bo nie bylibyśmy w stanie funkcjonować. A może dojść do ograniczenia nam internetu. Tłumaczenie może być różne – na przykład, że ktoś coś uszkodził. W każdym razie wolność, która wydaje się być w świecie wirtualnym, niby będzie nadal, ale świat ten będzie nam wydzielany.

- twierdzi profeta.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o upadku PiS w 2022 roku

Zdaniem Krzysztofa Jackowskiego w 2022 roku PiS może się rozpaść. Nastąpi również kryzys ekonomiczny, na który powinniśmy się przygotować a prasa i internet podbiją dramaturgię. Pan Krzysztof podzielił się dalszą częścią tej wizji.

Czuję, że PiS - boję się to powiedzieć - ale czuję, że to ostatni rok koalicji PiS-owskiej. W tym roku rozegra się rozbicie koalicji, zrzucenie władzy przez PiS. Część, już w mniejszości będzie chciała tworzyć rząd z opozycją, na początku będzie to wyglądało obiecująco, ale to upadnie. PiS w tym roku będzie kończył. Ale ten rozpad PiS-u będzie mu na rękę lub to będzie pora, w której partia musi się rozpaść. To będzie teatralnie zagrane. Prasa i internet podbiją dramaturgię. Tego wszystkiego będą konsekwencje. To będzie wyglądało tak, że PiS powie: „dzieje się, co się dzieje, bo straciliśmy większość, to nie nasza wina. PiS zrzuci, a nie odda władzę.

- wyjaśnia profeta.

Jasnowidz Krzysztof Jackowski o światowym konflikcie

W najnowszej wizji Jackowski porusza także temat konfliktu światowego. Jasnowidz zapowiada działania wojenne, których skutków nie rozumie.

Widzę taką sytuację, że nie będzie konfliktu żadnego poważnego na świecie, ale pełno statków, lotniskowców, będzie się gromadziło na wodzie. Raczej będzie to wyglądało na pokaz siły, jak na działania. Tam, gdzie to będzie, nie wydarzy się nic, ale krótko po tym wydarzy się coś bardzo ważnego militarnie w zupełnie innym miejscu świata w sposób nagły. Nie rozumiem tego. Wybaczcie, bo to brzmi jak z bajki: mała wysepka, mała wyspa na świecie, z której coś się zrodzi niebywałego. Coś się zrodzi takiego, czego będzie bał się cały świat. Coś powstanie. Mówię to bez komentarza, to, co poczuję.

Nadprzyrodzone zdolności Krzysztofa Jackowskiego od lat fascynują wielu Polaków. Jackowski prowadzi swój własny, bardzo popularny kanał, na którym odpowiada na żywo na zadawane przez internautów pytania. Udziela także mnóstwo wywiadów do gazet i telewizji. Wielu Polaków stale prosi go o pomoc rozwiązaniu trudnych i tajemniczych spraw, które wydają się beznadziejne. Kolejna wizja słynnego profety brzmi przerażająco.

Z jakichś powodów od Polski będzie się żądało ogromnych pieniędzy – i to nagle. Już wspominałem, że może dojść do sytuacji, w której Unia Europejska będzie prowadziła jakieś postępowanie względem Polski. Zamieszanie w coś Polski, wykluczenie Polski – może z tym mieć to związek. Mam takie poczucie. Ukraina po aneksji Krymu w jakiś sposób ma znaczenie w randze światowej, ma poparcie USA i UE, ale był taki moment, że Ukraina była w bardzo trudnej sytuacji – była bezsilna. Miała wsparcie świata, ale na odległość. Mam wrażenie, że nasz kraj znajdzie się w takiej sytuacji, ale bez działań militarnych - mówi. Powiem ostatni raz: obserwujcie twarze polityków, którzy mają jakąś decyzyjność w kraju i na świecie.

- dodaje złowieszczo Krzysztof Jackowski.

Źródło: JASNOWIDZ Krzysztof Jackowski Official

Zobacz również: Jasnowidz Krzysztof Jackowski o nadchodzącym konflikcie zbrojnym. "Nalot nastąpi nad ranem"