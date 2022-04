Jasnowidz Krzysztof Jackowski zna datę zakończenia wojny w Ukrainie. "Dojdzie do porozumienia lub zawieszenia broni"

Krzysztof Jackowski znowu zadziwił swoich widzów. W ostatniej transmisji na żywo podzielił się informacją dotyczącą przyszłych losów wojny, jak również czegoś, co wydarzy się już niebawem. Zdaniem wieszcza, Polska nie wyjdzie z tej sytuacji obronną ręką.

Ogromne grono fanów profety z niecierpliwością czekało na kolejną prognozę pogody na nadchodzące tygodnie. Pan Krzysztof oczywiście nie zawiódł i obwieścił co czekan nas już niebawem:

W okresie lipca na Ukrainie może się uspokoić. Powiedziałem, że Ukraina nie będzie zdobyta jako cała Ukraina […]. Rosja się zatrzyma, być może dojdzie nawet do jakiegoś porozumienia lub zawieszenia broni. Rosja będzie miała brzegi Ukrainy pod okupacją, reszta będzie ukraińska. [...] Będą dwie Ukrainy. Ludzie będą wracać do Ukrainy z flagami

– mówił Krzysztof Jackowski.

Zdaniem profety nie skończy się jednak na jednym konflikcie. Jak twierdzi pan Krzysztof, kolejny konflikt rozpocznie się już w te wakacje.

Mam wrażenie, że do lipca, do końca lipca, mają się zdarzyć dwie ważne rzeczy – czyli ta sytuacja na Ukrainie i jeszcze jeden nagły konflikt. Mają do lipca mieć już swoje osiągi. Zapanuje potężny bałagan w sferze ekonomicznej. [...] Ten rok jest pod tym względem rokiem wstrząsu dla nas