Jasnowidz Wojciech Glanc o ataku Rosji na Polskę. "Będzie mord na Polakach, boję się"

Nie dawno jasnowidz Wojciech Glanc zapowiedział atak nuklearny na Ukrainę. Wcześniej przed oczami jasnowidza pojawił się Putin z tajemniczą "krwawą" cyfrą 21, którą profeta zinterpretował jako domniemaną datę militarnej agresji. Tym razem Glanc mówi o ataku na Polskę.

Glanc w swoim najnowszym filmie mówi o mordzie, jaki miałby zostać dokonany na Polakach. Czy może to być zapowiedzią rosyjskiej agresji na Polskę?

Taka dziwna myśl mi się pojawia jeśli chodzi o Rosję, następuje zwrot cywilizacyjny, że od tego momentu Rosja będzie się cofać w kierunku dziczy. I nie wiem, czy nie należałoby się tego obawiać w przyszłości. W kierunku dziczy, to jest nie do odrobienia [...] Putin zrobił bardzo poważny krok w kierunku upadku mocarstwa. Tylko my będziemy się cieszyć z upadku, ale ten upadek także dotknie również nas. Ci zwykli ludzie będą chcieli żyć, będą uciekać, będą szukać miejsca na ziemi, gdzie będą mogli normalnie żyć. Tragedia humanitarna tak naprawdę moim zdaniem zacznie się za jakiś czas jako rykoszet tego wszystkiego, zacznie się w Rosji