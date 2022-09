Jasnowidz Wojciech Glanc o "krwawym Bałtyku". "To jest część wojny, która się dzieje"

Jasnowidz Wojciech Glanc przed laty był uczestnikiem reality show "Big Brother". Zasłynął tam jako brzuchomówca, opiekun lalki o imieniu Eustachy. Obecnie pan Wojciech pracuje jako jasnowidz. Jest profesjonalnym tarocistą i hipnotyzerem. Swoje wizje i przepowiednie przekazuje swoim fanom na swoim kanale w serwisie YouTube oraz w licznych wywiadach dla prasy.

Wojciech Glanc po raz kolejny wraca do tematu katastrofy ekologicznej w Polsce. Oto co ma do powiedzenia na ten temat.

mówił jasnowidz.

Zdaniem jasnowidza wydarzenia na Odrze nie były sprawą przypadku. Glanc twierdzi, że to część większego planu.

To nie jest tak, że nagle się teraz coś dzieje. To jest część tej wojny, która się dzieje. Uważam, że to była celowa akcja sabotażowa wykonana polskimi rękami służącymi Putinowi i rząd doskonale wie, kto to zrobił. Rząd doskonale wie, kiedy to miało być zrobione, na jakie zlecenie. (...) Była to celowa zaplanowana akcja, ale miała być na mniejszą skalę. Miała być na mniejszą skalę, miało to wywołać niepokój, strach, po czym miała władza wkroczyć do akcji, szybko rozwiązać problem, zabłysnąć, wygrać następne wybory po to, żeby zrobić tam jakieś następne brzydkie rzeczy za jakiś czas. Wyrwało się to spod kontroli.[...] To jest część tego, co się dzieje na Wschodzie. Chodzi o całkowitą destabilizację tego, co się dzieje w Polsce. [...] Niestety cały czas widzę ten obraz umierających brzegów. Słuchajcie, to nie jest już tylko Odra, to są również odnóża, to są również jakieś inne akweny wodne