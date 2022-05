Jasnowidz Wojciech Glanc o lecie 2022. "Nie mamy gwarancji kolejnego dnia"

Nie dawno jasnowidz Wojciech Glanc zapowiedział atak nuklearny na Ukrainę. Nieco później mówił również o ataku Rosji na Polskę.

Jak się okazuje, to nie koniec naszych problemów. Profeta zapowiada bowiem że lipiec nas zaszokuje.

Czerwiec i lipiec to ostatnie miesiące na wyjazd wakacyjny. Później odczujemy potworną drożyznę. Lipiec będzie miesiącem przełomowym, który bardzo nas zaskoczy i zaszokuje. Korzystajcie teraz z życia, bo za tydzień, dwa może to być już niemożliwe. Nie mamy gwarancji kolejnego dnia

– twierdzi Wojciech Glanc.

Glanc przepowiada, że w sierpniu czeka nas coś strasznego. Jasnowidz zapowiada duży wzrost zachorowań i nową epidemię

Wróci nowa epidemia, nastąpi przyrost nowych zachorowań i zwrot w tej dziedzinie. Będzie to miesiąc płaczu i bólu

Wojciech Glanc radzi również, które kierunki omijać w wakacje. Jasnowidz przestrzega przed wakacjami w krajach graniczących z Ukrainą, a szczególnie Mołdawią.

Widzę domy, ciemno w oknach, wiem, że jest tam w środku zimno. Niedogrzane mieszkania, bez prądu i gazu. Będzie to dotyczyło wielu z nas

– mówił jasnowidz.

Jak twierdzi Wojciech Glanc, szczególnie niepokoi go Białoruś. Jego zdaniem szykuje się tam rewolucja.

Niepokoi mnie też Białoruś. Tam szykuje się rewolucja. To tylko kwestia czasu, myślę, że nastąpi to jeszcze w tym roku. Czeka nas na pewno kolejna fala uchodźców, ale nie potrafię określić, skąd przyjdą. To nastąpi po wakacjach