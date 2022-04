Jasnowidz Wojciech Glanc przepowiada atak nuklearny na Ukrainę."Widzę grzyb atomowy"

Jeden z najbardziej znanych polskich jasnowidzów, znany czytelnikom z wielu publikacji w mediach, przedstawił widzom swojego kanału na YouTube nową wizję. Wynika z niej, że już w najbliższym czasie nastapi atak atomowy na Ukrainę.

Wojciech Glanc jest jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Jak twierdzi, niedawno miał wizję dotyczącą nadchodzącej wojny. Przed oczami jasnowidza pojawił się Putin z tajemniczą "krwawą" cyfrą 21, którą zarówno wizjoner jak i jego widzowie odebrali jako sygnał ostrzegawczy sugerujący datę militarnej agresji. Tym razem Glanc mówi o ataku atomowym na Ukrainę.

Przepowiednia gruzińskiej jasnowidz z 2008 roku spełnia się na naszych oczach? "Wszyscy to zobaczycie!"

Oby to był psikus świata metafizycznego, tego wszechświata, który podsyła mi informacje [...]. Wyobraźcie sobie, że idzie pewnego rodzaju pochód, parada, naprawdę pokiereszowanych ludzi po rudej pustyni, jakby pogorzelisku [...]. Czuć dym, czuć smród [...]. Na przodzie idzie pięć postaci, każdy wygląda jak Putin [...]. To jest pochód pierwszomajowy [...] tylko to święto jest w tym momencie czymś zupełnie innym, niż powinno być