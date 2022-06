Jeden z najbardziej znanych polskich jasnowidzów, znany czytelnikom z wielu publikacji w mediach, przedstawił widzom swojego kanału na YouTube nową wizję. Wynika z niej, że już w najbliższym czasie wielu Polaków będzie umierać z głodu.

Wojciech Glanc jest znanym jasnowidzem i tarocistą. Stał się rozpoznawalny dzięki udziałowi w 2. edycji "Big Brothera" i "Mam Talent". Profeta prowadzi obecnie na YouTube swój kanał, w którym przede wszystkim publikowane są przepowiednie. W domu Wielkiego Brata przebywał wraz z lalką o imieniu Eustachy.

W swojej najnowszej wizji jasnowidz Wojciech Glanc twierdzi, że jesienią może nas czekać jeszcze trudniejszy okres.

Pojawiają mi się jakieś potężna problemy z bankami z wypłatami i pojawia mi się takie uczucie, że Polska już jest bankrutem [...]. Straszne zamieszanie czuję w bankach, tak jakby bankomaty były poblokowane, wypłaty [...]. Myślę, że po imieniu nie zostanie to nazwane

- twierdzi pan Wojciech.

Czy Polska będzie bankrutem? Polska jest bankrutem, tylko my jeszcze o tym nie wiemy. Bieda z nędzą w pozłotce po prostu, jakby to wszystko to był blichtr [...]. Mam bardzo poważne obawy jeśli chodzi o okres jesienny [...]. Jak byśmy znowu mieli płacić w milionach [...]. Będziemy słyszeć o ludziach umierających z głodu.