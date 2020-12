Jasnowidz, który przewidział COVID-19, miał wizję o 2021 roku. Przepowiednia przeraża

O Nicolasie Aujuli zrobiło się głośno, gdy okazało się, że brytyjski jasnowidz trafnie przewidział pożar w dużym historycznym kościele. Przepowiednie szybko powiązano z katedrą Notre-Dame w Paryżu. Następnie mężczyzna "zobaczył" masowe protesty taksówkarzy w Londynie i trzęsienia ziemi w Chinach i na Kubie. Jasnowidzowi przypisuje się również zapowiedź pandemii koronawirusa i przegranej Donalda Trumpa.

Nicolas Aujula pochodzi z Wielkiej Brytanii. Jest terapeutą regresji poprzedniego życia, hipnoterapeutą i psychologiem. Mężczyzna przewidział porażkę Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich i pożar katedry Notre Dame. Jak twierdzi, w 2018 roku doświadczył przerażającej wizji pandemii, w której pojawiło się słowo "grypa".

Widziałem to jako globalną katastrofę związaną z mięsem lub żywym inwentarzem. (W mojej wizji) pandemię COVID-19 porównano do epidemii hiszpańskiej grypy, stąd słowo "grypa" i niektórzy uważają, że pochodzi z targu dzikich zwierząt w Wuhan w Chinach.

- skomentował to niezwykłe doniesienie jasnowidz.

Nowsza przepowiednia dotycząca pandemii koronawirusa nie nastrajają optymistycznie. Zdaniem brytyjskiego profety potrwa jeszcze do 2022 roku.

Mam wizję, że ustabilizuje się ona po Nowym Roku, a wskaźniki zakażeń spadną do punktu, w którym będą pod kontrolą od wiosny. Przewiduję jednak, że panika i ograniczenia związane z wirusem będą trwać do 2022 roku.

35-letni jasnowidz podzielił się swoją wizją dotyczącą nadchodzących w nowym roku wydarzeń. Obecna sytuacja na świcie sprawia, że wiele osób z niepokojem patrzy przyszłość. Nicolas Aujula postanowił wypowiedzieć się w kwestii najbardziej newralgicznych zagadnień.

Jasnowidz zobaczył protesty i ogromne niepokoje społeczne jak również masowe migracje. Aujula określa je jako "exodus".

Oprócz tego jasnowidz widział Nowy Jork stojący w ogniu. Jak sam przyznał, miał również niepokojące przeczucia dotyczące pożaru oraz III wojny światowej.

Jeszcze jedną rzeczą, którą widziałem przed 2020 r. był szpital w płomieniach. Wtedy myślałem, że będzie to oznaczać dosłowny pożar, ale teraz myślę, że może to być symboliczny sposób, w jaki służba zdrowia na całym świecie została zepchnięta przez wirusa do narożnika. Podobnie, miałem wizję III wojny światowej, ale być może nie była to wojna między krajami, ale wojna przeciwko COVID-19.