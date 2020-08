Jason Momoa świętował urodziny grając cover RHCP na basie

Jak podaje Guitar World, aktor znany z roli superbohatera otrzymał specjalnego customowego Fendera Precision, którego następnie wykorzystał do zagrania fragmentu Red Hot Chili Peppers.

Jason Momoa świętował urodziny grając na nowym basie

Gwiazdor "Aquamana" udostępnił na swoim Instagramie wideo, w którym otrzymał specjalną gitarę od Vincenta Van Trigta, specjalisty Fendera od budowania gitar na zamówienie. Momoa, cieszący się jak dziecko na gwiazdkę, zagrał następnie kilka riffów z "Higher Ground" w wersji RHCP (kawałek oryginalnie został napisany przez Steviego Wondera). Nagranie możecie zobaczyć poniżej:

Momoa nie jest wcale basowym nowicjuszem. Aktor zaczął grać na basie w 2015 roku, gdy pracował nad "Ligą Sprawiedliwości" i "Aquamanem". Jak wyjaśnił w rozmowie z Men's Health, wziął instrument do rąk po to, by zabić czas na planie filmowym. Patrick Wilson, który wcielał się w jego brata Ocean Mastera, gra bowiem na perkusji.

Momoa postanowił, że będzie urządzał sobie z kolegą z planu małe jam-session.

" Jest wiele rzeczy, których chciałbym się nauczyć. Zamiast kręcić się bezsensu po planie, to wolę się nauczyć czegoś naprawdę fajnego. "

Jasona Momoę będziemy mogli podziwiać w nadchodzącej "Diunie". Film z gwiazdorską obsadą (m.in. Timothee Chalamet, Zendaya, Oscar Isaac) ma zadebiutować w grudniu 2020 roku.