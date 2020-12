Smutna wiadomość dla wszystkich widzów teleturniejów, a w szczególności programu "Jeden z dziesięciu". Zmarł Bogusław Lewandowski - męzczyzna, który był częstym gościem tego typu audycji. Przegrał walkę z koronawirusem.

"Jeden z dziesięciu" - nie żyje Bogusław Lewandowski

Informację o śmierci Lewandowskiego podał portal o2.pl. Podzielił się nią za pośrednictwem Twittera jeden z członków rodziny uczestnika teleturniejów. Mężczyzna występował w wielu programach z nagrodami, ale to właśnie w show TVP odniósł największe sukcesy.

Według doniesień Lewandowski trafił niedawno do szpitala z powodu odmy płucnej. Podczas przeprowadzonego zabiegu zaraził się koronawirusem. To właśnie w następstwie komplikacji spowodowanych COVID-19 mężczyzna zmarł.

Lewandowski wystąpił w "Jednym z dziesięciu" kilkukrotnie. Po raz pierwszy w roku 1998. Trzy razy doszedł do Wielkiego Finału programu. Dwukrotnie wygrał teleturniej - w 2006 i 2015 roku. Prywatnie był nauczycielem historii i języka polskiego. Przygotowując się do teleturniejów, czytał książki. W ten sposób zdobywał wiedzę, którą później wykorzystywał podczas udziałów w konkursach telewizyjnych. Prawdopodobnie podczas pandemii przygotowywał się do kolejnego udziału w "Jednym z dziesięciu", ponieważ niedługo minąłby okres karencji - czyli czas odczekania po ostatnim występie.