Jeff Bezos poleciał w kosmos. Wielu porównało go do złoczyńcy z "Austina Powersa"

Bezos poleciał w kosmos, a ludzie się śmieją, że to Austin Powers w rzeczywistości

Jak nietrudno się domyślić, start Blue Origin przykuł zainteresowanie sporej ilości osób. Łącznie Bezos i spółka spędzili w kosmosie 10 minut, co jest sporym osiągnięciem i niewątpliwie może rozpocząć korporacyjną rywalizację o kosmos między Amazonem, SpaceX oraz Virgin Galactic. Jednak uwagę niektórych przykuł design samej rakiety. Ci stwierdzili bowiem, że wygląda łudząco podobnie do pojazdu używanego przez doktora Zło w "Austinie Powersie".

Przypominamy, że rakieta w filmie miała dwie kule przypominające męskie genitalia, co raczej nie było źródłem inspiracji dla Blue Origin.

Ludzie to w gruncie rzeczy bardzo proste kreatury i wszystko, co jest w miarę długie i podłużne kojarzy się fallicznie. Dlatego też Twittera zalały obrazki i tweety cisnące bekę z designu Blue Origin i jego podobieństwa do rakiety doktora Zło:

Tak jak wspomnieliśmy, Blue Origin to kolejny projekt, który razem ze SpaceX Elona Muska i Virgin Galactic Richarda Bransona poleciał w kosmos. Ciekawe, czy plany Bezosa są tak daleko zakrojone, jak te Muska - wiemy, że miliarder chce wysłać ludzi na Marsa już w 2025 roku.