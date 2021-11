Jeff Bezos szykuje kolejny lot w kosmos. Kiedy znów wystartuje Blue Origin?

Jak podaje Good Morning America, kolejny lot Blue Origin odbędzie się już 9 grudnia 2021 roku. Tam dowiedzieliśmy się, że obecny współgospodarz GMA i legendarny zawodnik NFL Michael Strahan będzie jedną z gwiazd, które będą uczestniczyły w locie.

Good Morning America przygotowało specjalny segment poświęcony przygotowaniom Strahana do lotu - te rozpoczęły się na początku listopada 2021 roku. Wspomniano w nich również o SpaceX Elona Muska oraz Virgin Galactic Richarda Bransona:

Jak o inicjatywie opowiedział Strahan:

Moim zdaniem to innowacyjne, kreatywne i pionierskie rozwiązanie, które rusza nas do przodu. Wierzę, że doprowadzi to do wielu technologicznych przełomów i innowacji na Ziemi - po prostu ccę być częścią tego.