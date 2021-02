Jeff Bezos zrezygnował z funkcji prezesa Amazona. Kto go zastąpi?

Od wielu lat najbardziej majętnymi i rozpoznawalnymi biznesmenami są osoby związane z przemysłem technologicznym. Na szczycie znajduje się założyciel Amazona Jeff Bezos, który do niedawna był najbogatszym człowiekiem świata. Według najnowszych informacji przedsiębiorca zrezygnował z pełnienia funkcji prezesa swojej firmy.

Jak podaje Deadline, wraz z początkiem lutego 2021 roku na stronie internetowej Amazona pojawiły się informacje dotyczące poważnych zmian w strukturze firmy. Jeff Bezos zrezygnował z roli prezesa, a jego miejsce zajął Andy Jassy, który do tej pory zajmował się nadzorowaniem Amazon Web Services. Nie oznacza to, że Bezos całkowicie zniknie z życia Amazona. Obejmie nową funkcję i zostanie prezesem wykonawczym. Zmiana zostanie wprowadzona w życie w trzecim kwartale 2021 roku.

Bezos wyjaśnił swoją decyzję w oficjalnym oświadczeniu.

Amazon jest tym, czym jest, dzięki inwencji. Robimy razem szalone rzeczy, a potem sprawiamy, że stają się oczywiste. Jesteśmy pionierami w zakresie recenzji klientów, 1-Click, spersonalizowanych rekomendacji, niesamowicie szybkiej wysyłki Prime, zakupów Just Walk Out, Climate Pledge, Kindle'a, Alexy, marketplace'a, chmury obliczeniowej infrastruktury, Career Choice i wielu innych. Jeśli zrobisz coś dobrze, zaskakujący wynalazek kilka lat później staje się czymś oczywistym. Ludziom zaczyna się to nudzić. Ta nuda jest największym komplementem, jaki może otrzymać wynalazca. Kiedy patrzy się na nasze wyniki finansowe, to naprawdę widać długoterminowe skumulowane wyniki wynalazków. Obecnie uważam, że Amazon jest najbardziej pomysłową firmą w historii, przez co myślę, że to optymalny momentem na tę zmianę.

Bezos pożegnał się ze swoimi współpracownikami za pośrednictwem oficjalnej notki firmowej, która jest dostępna na stronie Amazona.

Bezos ucieka z Amazona z powodu strajków pracowników?

Złośliwi mogą się pokusić o nieco inną interpretację rezygnacji Bezosa z fotela prezesa generalnego firmy. Od miesięcy trwają strajki pracowników Amazona, którzy czują się wykorzystywani przez wielką amerykańską korporację. Osoby z całego świata zatrudnione przez markę domagają się zapewnienia lepszych warunków pracy. Żądania wielu organizacji zajmujących się niezadowolonymi pracownikami Amazona dotyczą podniesienia wynagrodzeń, dodatkowe premie w okresach najcięższej pracy i z powodu ryzyka narażania zdrowia w czasie pandemii koronawirusa, przywrócenia do pracy osób zwolnionych przez epidemię COVID-19, zapewnienia związkom dostępu do miejsc pracy, płacenia pełnych podatków, zobowiązania do zerowej emisji dwutlenku węgla do 2030 roku oraz zaprzestania sprzedawania urządzeń opartych na technikach inwigilujących, takich jak Amazon Ring.

Czy nowy prezes sprawi, że pracownicy Amazona będą bardziej zadowoleni ze swojej pracy? Czas pokaże.