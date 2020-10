Jeff Bridges ma raka. Gwiazdor filmów "Big Lebowski" i "Iron Man" potwierdził diagnozę

Fani Jeffa Bridgesa na chwilę wstrzymali oddech. Aktor potwierdził w swoich mediach społecznościowych, że zdiagnozowano u niego raka, a konkretnie chłoniaka. Gwiazdor podzielił się opinią swoich lekarzy na temat przebiegu choroby.

Jeff Bridges ma raka. Jakie są szanse na pokonanie choroby?

Na Twitterze Bridgesa pojawił się post, w którym aktor oficjalnie poinformował swoich fanów o tym, że jest chory na nowotwór. Zrobił to, odnosząc się do jednej ze swoich ikonicznych ról z filmu "Big Lebowski".

" Jak powiedziałby Dude… Nowe g*wno wypłynęło na wierzch.

Zdiagnozowano u mnie chłoniaka. Mimo że jest to poważna choroba, mam szczęście, że mam świetny zespół lekarzy i rokowanie jest dobre.

Rozpoczynam leczenie i będę Was informować o moim postępach w leczeniu. "

Nie trzeba było długo czekać, by pod postem Bridgesa pojawiły się tysiące komentarzy, których autorzy życzą zdobywcy Oscara szybkiego powrotu do zdrowia. Na szczęście diagnoza lekarzy jest optymistyczna i rak prawdopodobnie zostanie pokonany. Aktor podziękował za słowa wsparcia i zachęcił swoich fanów do udziału w przyszłych wyborach prezydenckich w USA.

" Jestem bardzo wdzięczny za miłość i wsparcie mojej rodziny i przyjaciół.

Dziękuję za modlitwy i życzenia. A skoro już Was mam, pamiętajcie o głosowaniu, bo wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Kocham, Jeff "

Jeff Bridges ma 70 lat i jest nie tylko znanym aktorem, który wystąpił w takich produkcjach jak "Iron Man", "Tron: Dziedzictwo" czy "K-Pax", ale również zajmuje się muzyką. Nie zostaje nam nic innego jak życzyć gwiazdorowi dużo zdrowia i siły w walce z chorobą.

Chłoniak - objawy

Chłoniaki to nowotwory wywodzące się z układu chłonnego, objawiające się najczęściej powiększeniem węzłów chłonnych lub wątroby i śledziony. Każdy chłoniak to nowotwór złośliwy, chociaż mają różny stopień złośliwości. Zazwyczaj są leczone za pomocą głównie chemioterapii i radioterapii. W postaciach zlokalizowanych możliwe jest leczenie operacyjne.

