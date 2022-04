Jerzy Kryszak o cenzurze w TVP: "Wcześniej nie było pytań: "O kim pan będzie mówił?"

Zauważyliście, że od jakiegoś czasu w telewizji bardzo rzadko można zauważyć Jerzego Kryszaka? Satyryk i aktor ma na swoim koncie występ w serialu "Alternatywy 4", wiele razy pojawiał się w programach kabaretowych i świetnie sprawdzał się w roli konferansjera. Krzyszak pojawił się w podcaście Onetu "WojewódzkiKędzierski" i opowiedział, że od 2015 roku, gdy zmieniła się władza, odczuwa na sobie skutki cenzury TVP.

Podczas wywiadu z Jerzym Kryszakiem zapytano, czy po jego występach pojawiają się jakieś zażalenia. Satyryk wyznał, że sytuacja zmieniła się po 2015 roku, gdy w wyborach zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość - od tamtego czasu przed występami w telewizji zaczęły pojawiać się pytania dotyczące jego występu oraz prośby, by pomijać wątki polityczne. Taka sytuacja oburzyła Kryszaka, który podczas swoich występów głównie poruszał tematy właśnie polityczne.

Sytuacja zmieniła się również nie tylko w przypadku występów w telewizji, ale również na prywatnych, komercyjnych imprezach.

Od 2015 roku stało się tak, że jeśli się gra dla jakiejś firmy, to już jest pytanie, czy można by uniknąć politycznych tematów. To jest w moim przypadku niemożliwe, bo mój temperament mi na to nie pozwoli, żebym nie ruszył tego czy innego.