Jerzy Owsiak ma koronawirusa. W jakim stanie jest prezes Fundacji WOŚP?

Jerzy Owsiak ma koronawirusa. Twórca jednej z największych akcji charytatywnych w Polsce i Europie poinformował, że jego test na COVID-19 okazał się pozytywny. Trzymamy kciuki i życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Informację o swoim stanie zdrowia Owsiak opublikował za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyznał, że zaczął czuć się słabo w piątek wieczorem:

W piątek wieczorem poczułem typowe objawy grypy - ból mięśni, gorączka 38 stopni. Byłem przekonany, że może to być tylko grypa, ale na wszelki wypadek zgłosiłem wraz z żoną chęć zrobienia testów. Weekend był trudny, ale powoli objawy mijały. W poniedziałek myślałem, że jak to typowa grypa: przyszła i po prostu odchodzi. "

Niestety test okazał się pozytywny.

"

To pokazuje, jak bardzo różną formę przybiera koronawirus. Gdyby pandemia nie była obecna we wszystkich przekazach medialnych, uznałbym to za coś, co w życiu już zdarzyło mi się nieraz i dzisiaj byłbym już w Fundacji. Wyniki testu zmieniły jednak te plany o 180 stopni. "