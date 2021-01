Od kilku dni sporo mówi się o szczepionkach przeciw koronawirusie. Okazało się, że kilkunastu przedstawicieli świata kultury i polityki zostało zaszczepionych poza kolejnością. Większość z nich twierdzi, że zaproszono ich do akcji promującej szczepienia. Sprawą zajęło się NFZ, by wyjaśnić, czy doszło do nieprawidłowości. Całe to zamieszanie wokół szczepionek spowodowało burzę w internecie i wywołało falę hejtu. Niektórzy zaczęli zarzucać znanym osobom szczepienie się poza kolejnością, chociaż tego nie robiły. Sprawę skomentował również Jerzy Owsiak.

Jerzy Owsiak o szczepieniach poza kolejnością: "Bałagan systemowy to pikuś przy tej historii ewidentnie kryminalnej"

Owsiak postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości internautów pisząc w poście na Facebooku:

Dla jasności - nie szczepiłem się ja ani nikt z moich bliskich, nikt tego nie proponował i czekam na swoją kolejkę. Przez trzy dni czytam i rozmawiamy z żoną jak nakręca się spirala złości, hejtu i pomówień z ust ludzi, którzy piętnując mają się za strażników sprawiedliwości.

We wpisie czytamy również:

Do wszystkich tych wyczulonych na szacher-macher proszę o pytanie o 200 milionów złotych na respiratory, które miały ratować zdrowie i życie ludzkie a których nie ma a osoby za to odpowiedzialne postanowiły zająć się czymś innym. Bałagan systemowy w sprawie szczepionek to pikuś przy tej historii tak ewidentnie kryminalnej, a jednak nie mającej żadnych konsekwencji - tutaj proszę o Wasz oburzony ton ludu!

Poza kolejnością zaszczepili się już m.in. europoseł SLD Leszek Miller, aktorzy Krystyna Janda, Wiktor Zborowski, Maria Seweryn, piosenkarka Maria Umer czy dyrektor programowy TVN, Edward Miszczak.