Jerzy Owsiak ostro o Lichockiej. „Niech nie p***doli, że pocierała nos”

To był „gest zwycięstwa śmierci nad życiem” – stwierdził w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku Jerzy Owsiak. Posłanka PIS Joanna Lichocka po wygranym przez swoją formacją głosowaniu w sprawie przyznania 2 mld złotych rekompensaty dla TVP i Polskiego Radia wykonała gest, który został zinterpretowany jako pokazanie środkowego palca.

Partie opozycyjne proponowały, żeby tę kwotę przeznaczyć na onkologię, która z powodu braku pieniędzy nie jest w stanie ratować wielu chorych umierających na raka.

Gest Lichockiej został odebrany jednoznacznie, jako pokaz radości z triumfu nad politycznymi przeciwnikami. Posłanka PiS tłumaczyła z kolei, że „przesunęła palcem po okiem” i „odsuwała włosy z policzka”.

Do tych słów odniósł się Jerzy Owsiak, wyraźnie wzburzony wynikiem głosowania oraz gestem posłanki.

Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w obrazowy sposób pokazał, jak wielkie środki zamiast na pomoc chorym trafiły do mediów publicznych.

Posłanka PiS, Joanna Lichocka, pokazała środkowy palec po głosowaniu w sprawie dwóch miliardów złotych przyznanych na TVP przez Sejm RP. To był gest zwycięstwa pani poseł i jej ugrupowania nad opozycją. To także był gest zwycięstwa śmierci nad życiem. Dwa miliardy złotych, które dzisiaj powinny być przeznaczone na ratowanie życia i zdrowia Polaków. Fundacja WOŚP przez 27 lat wydała na sprzęt medyczny miliard sto dwadzieścia sześć milionów złotych. To nieco ponad połowa tej sumy. Jej rzeczywisty wymiar to 62 tysiące urządzeń medycznych, służących ratowaniu życia i zdrowia. Konkret? Absolutny konkret. "