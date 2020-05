Jerzy Zięba twierdzi, że zachorował na COVID-19 i po 7 godzinach wyzdrowiał dzięki sprzedawanym przez siebie środkom

Jerzy Zięba to guru osób wierzących w to, że współczesna medycyna powstała nie po to, żeby skutecznie nas leczyć, lecz żeby nas potajemnie zabijać. Szczepionki, które uratowały życie setki milionów osób postrzegane są jako „narzędzie do depopulacji”, a wszystkie choroby można od ręki uleczyć wstrzykując sobie dożylnie stężoną wodę utlenioną (na wszelki wypadek przypominamy: nie róbcie tego).

Specjalista od zarabiania na tak zwanej medycynie alternatywnej uciekł z Polski po tym, jak jego działaniami zaczęła interesować się prokuratura. Zięba stracił też kanał w serwisie YouTube po tym, jak ogłosił na nim, że znalazł lek na COVID-19, co jest oczywistym kłamstwem.

Porażka z faktami sprawiła, że Zięba zaczął intensyfikować kampanię informującą o opracowaniu rzekomego leku. Przedsiębiorca, który na swojej działalności dorobił się milionów poinformował właśnie, że zachorował na COVID-19 i że po 7 godzinach był już zdrowy. Tajemnica tkwi oczywiście w sprzedawanych przez niego specyfikach.

Jerzy Zięba utrzymuje, że zachorował na COVID-19 i po 7 godzinach wyzdrowiał. Zwolennicy medycyny alternatywnej zachwyceni

Zięba na temat swojego cudownego ozdrowienia przygotował całą pogadankę, podczas której po raz kolejny promował swoje teorie, uznane przez prawdziwych lekarzy za skrajnie niebezpieczne.

W wypowiedzi Zięby wątpliwości budzi praktycznie wszystko, od samego zakażanie COVID-19 zaczynając. Objawy choroby pokazują się zazwyczaj po 7 dniach, a nie godzinach; żeby potwierdzić istnienie koronawirusa SARS-CoV-2 trzeba wykonać test na obecność jego materiału genetycznego, o przebytej zaś chorobie świadczy obecność przeciwciał.

Podczas gdy Zięba rozsiewa dezinformację na temat koronawirusa, polscy naukowcy stworzyli kalkulator ryzyka śmierci na COVID-19, uwzględniający płeć, wiek oraz część chorób przewlekłych. Dzięki niemu można się dowiedzieć, jak bardzo niebezpieczne może być tak naprawdę zainfekowanie SARS-CoV-2.

