Jerzy Zięba żąda przywrócenia swoich książek na Allegro. "Serwis nie miał prawa do blokady"

Jerzy Zięba jest autorem książek "Ukryte terapie. Czego ci lekarz nie powie". Większość poglądów propagowanych przez biznesmena jest niezgodna z aktualnym stanem medycznej wiedzy naukowej i spotyka się z ostrą krytyką.

Ukryte terapie doktora Zięby

Zięba znany jest z polecania niekonwencjonalnych metod "leczenia". Pytany o naukowe metody skuteczności jego "terapii" zwykle odsyła do swoich książek. Dodatkowo zniechęca swoich fanów do leczenia się u kardiologa, ortopedy czy też namawia do rezygnacji z chemioterapii.

Promotor niekonwencjonalnych metod leczenia przestrzega przed szczepieniami i podważa konsensus naukowy dotyczący braku związku między szczepionką MMR a autyzmem. Jerzy Zięba twierdzi również, że można hipnoterapią trwale powiększyć biust. Zdaniem Zięby hipnoza pobudzenia ukrwienia narządów w czasie stanu transu, co prowadzi do powiększania się biustu.

Specjalista od medycyny alternatywnej twierdzi, że zachorował na COVID-19 i po 7 godzinach wyzdrowiał dzięki sprzedawanym przez siebie środkom. W styczniu 2020 zarabiający miliony biznesmen, stracił konto w serwisie YouTube. Zarzucono mu między innymi nieuczciwe praktyki.

Do najdziwniejszych metod "leczenia" promowanych przez Ziębę możemy zaliczyć również wodę strukturyzowaną, która działa na prawie wszystko, picie wody z solą na bezsenność oraz uciskanie skóry pod nosem wykałaczką lub widelcem jako sposób na pomoc podczas zawału serca.

Mężczyzna praktykuje również podawanie wody utlenionej dotętniczo w celu leczenia stopy cukrzycowej i perhydrol z witaminę C dożylnie na koronawirusa.

Jerzy Zięba żąda od Allegro przywrócenia sprzedaży jego książek

Propagator pseudonauki zarzuca właścicielom Allegro cenzurę. Żąda także natychmiastowego przywrócenia sprzedaży wszystkich książek jego autorstwa, zablokowanej w marcu 2020. W sprawę włączyła się także firma, dystrybuująca książki tego autora.

W sprawie "terapii" na Covid-19 oświadczenie wydał w marcu 2020 Główny Inspektor Sanitarny, Jarosław Pinkas:

" Informacje upowszechniane na stronach internetowych (Zięby) w związku zagrożeniem ze strony nowego koronawirusa stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Stanowczo podkreślamy, iż informacje te nie są poparte badaniami naukowymi i uznaną wiedzą medyczną "

Po naciskach ze strony internautów, przedstawicieli środowisk naukowych oraz GISu i rozważeniu wszystkich "za i przeciw" Allegro zablokowało sprzedaż publikacji Zięby z serii "Ukryte terapie".

" Usunęliśmy oferty sprzedaży książek tego autora ze względu na naruszenie regulaminu Allegro "

– informował w marcu 2020 portal Wirtualnemedia.pl Paweł Klimiuk, rzecznik prasowy serwisu.

Biznesmen domaga się natychmiastowego przywrócenia swoich publikacji na Allegro. Jak twierdzi, serwis nie miał prawa do blokady, ponieważ książki spełniały zasady opisane w regulaminie a sprzedaż "odbywała się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami".

" Allegro podjęło decyzję pod wpływem mediów, a także wbrew prawu. Najpierw uznało moje książki za zgodne z regulaminem i prawem. Na swoim Twitterze napisali: "Oferty tego autora nie łamią ani naszego regulaminu, ani norm prawa. Z tego tytułu nie możemy podjąć żadnych działań przeciwko wystawionym produktom. Trzy dni później zmienili zdanie. Nie wiem, co - poza publikacją Whatnext.pl - wydarzyło się pomiędzy 14 a 17 marca, a co mogło mieć wpływ na taką decyzję. "

- cytuje znachora serwis Wirtualne Media.

" Zgodnie z regulaminem Allegro dopuszczona jest sprzedaż książek o dowolnej tematyce. Komunikaty i wyjaśnienia przedstawione przez przedstawicieli Allegro są sprzeczne. Uważam, że decyzja jest niewłaściwa i należy przywrócić książki. W przeciwnym razi będziemy mieli do czynienia z cenzurą "

- dodaje Zięba.

Jak podaje portal Wirtualne Media, wiosną 2020 sieci Carrefour i Biedronka zablokowały sprzedaż pisma "Zdrowie bez leków". Powodem były teksty Jerzego Zięby, propagującego kontrowersyjne metody leczenia. Sprzedaż gazety wstrzymał Empik i Poczta Polska.

Wierzysz w terapie promowane przez Jerzego Ziębę? Oczywiście, że tak Oczywiście, że nie Nie mam zdania na ten temat

Źródło: Wirtualne Media

Zobacz również: UFO wyleciało z krateru. Czy wulkan Stromboli to tajna baza kosmitów?