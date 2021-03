Jessica Walter nie żyje. Gwiazda "Bogatych bankrutów" i "Archera" miała 80 lat

24 marca 2021 roku odeszła Jessica Walter. Słynna aktorka miała 80 lat. Odeszła we śnie w swoim domu w Nowym Jorku. Nie podano przyczyny jej zgonu.

Nie żyje Jessica Walter

O śmierci artystki poinformował portal Deadline. Jej córka - Brooke Bowman wydała oficjalne oświadczenie w sprawie odejścia Walter.

Z ciężkim sercem potwierdzam odejście mojej ukochanej mamy Jessiki. Była aktorką pracującą przez ponad sześć dekad. Jej największą przyjemnością było niesienie radości innym poprzez opowiadanie historii zarówno na ekranie, jak i poza nim. Podczas gdy jej dziedzictwo będzie żyło dzięki jej dorobkowi, wielu zapamięta ją za swój dowcip, klasę i radość życia.

Jessica Walter urodziła się 31 stycznia 1941 roku w Nowym Jorku. W swoim rodzinnym mieście stawiała swoje pierwsze kroki jako aktorka. Zaczynała na Broadwayu, gdzie występowała w wielu popularnych sztukach, za co została nagrodzona kilkoma nagrodami Tony Awards. Karierę telewizyjno-filmową rozpoczęła w latach 60. XX wieku.

Walter zadebiutowała przed kamerą w serialu "Love of Life". Od tego momentu zaczęła pojawiać się w wielu popularnych produkcjach telewizyjnych, takich jak "Naked City", "East Side/West Side", "The Nurses" czy "Alfred Hitchcock przedstawia". Zagrała też u boku Williama Shatnera w serialu "For the People". W późniejszych latach występowała w takich tytułach jak "Napisała: Morderstwo", "Za wszelką cenę" czy "90210".

Grała również w wielu filmach, między innymi "Lilith", "Grand Prix", "Zagraj dla mnie Misty" , "Port lotniczy ’79", "Chłopak z klubu Flamingo" "Nie ma jak mama". Największą popularność w ostatnich latach przyniosła jej rola Lucille Bluth w serialu i jego filmowej kontynuacji pod tytułem "Bogaci bankruci". Walter użyczała też głosu Malory Archer - matce głównego bohatera animacji "Archer", będącej parodią klasycznych produkcji szpiegowskich.

W ciągu swojej kariery aktorskiej została uhonorowana Satelitą, a także była nominowana do nagrody Emmy, nagrody Annie i dwukrotnie do nagrody Złotego Globu. Jej ostatnia rola to postać Margaret z serialu "Nie ma lekko".