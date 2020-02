Jest oficjalna nazwa choroby wywoływanej przez koronawirusa 2019-nCov. Jej ustalenie nie było łatwym zadaniem

Chiny starają się walczyć z wybuchem epidemii coraz bardziej drastycznymi sposobami. Miasta, w których stwierdzono ogniska koronawirusa 2019-nCov został zamknięte i poddane kwarantannie, przez co wyglądają jak wyludnione, bo mieszkańcy z powodu obaw o życie starają się nie opuszczać domów.

W Państwie Środka pojawiają się coraz to nowsze pomysły na powstrzymanie rozprzestrzeniania się 2019-nCov. Wydano zakaz sprzedaży leków i środków medycznych wpływających na obniżenie gorączki, gdyż podwyższona temperatura to jeden ze sposobów na zidentyfikowanie chorego. Punkty pomiaru rozstawiane są w różnych punktach miast, w szczególności na dworcach.

Jedna z chińskich prowincji zapowiedziała też, że osoby celowo zarażające innych koronawirusem będą skazywane na karę śmierci.

Zmaganiom Chińczyków z epidemią przygląda się bacznie Światowa Organizacja Zdrowia, która ogłosiła właśnie oficjalnie, jaką nazwę otrzymała wywoływana przez 2019-nCov choroba.

Jest oficjalna nazwa dla choroby wywoływanej przez 2019-nCov

Znalezienie odpowiedniej nazwy dla choroby było trudne, gdyż WHO musiało stosować się do nowych zaleceń dotyczących przyjmowanej nomenklatury. Zakazuje ona między innymi stosowanego do tej pory systemu kojarzenia choroby z miejscem, gdzie została po raz pierwszy zarejestrowana, nie może się także odnosić do grupy ludzi bądź gatunku zwierząt.

Oprócz chęci uniknięcia stygmatyzacji kogokolwiek, kto mógłby kojarzyć się z przyjętą nazwą Światowa Organizacja Zdrowia i ONZ starały się także, żeby można ją było łatwo wymówić. Oficjalne nazewnictwo zostało zaprezentowane na Twitterze.

COVID-19 to zlepek składający się z pierwszych liter sformułowania CORONA VIRUS DISEASE 2019. Ta nazwa będzie używana oficjalnie na określenie choroby wywoływanej przez 2019-nCOv (gdzie „nCov” oznacza „new Coronavirus”). Sam wirusa ma być teraz znany jako SARS-CoV-2.

WHO podało zaktualizowane statystyki dotyczące COVID-19. Do 11 lutego 2020 roku choroba pochłonęła już ponad 1000 osób, dalsze 40 000 jest chorych.

