"JoJo's Bizzare Adventure" stało się hitem internetu przez dostawcę jedzenia

JoJo's Bizzare Adventure bohaterem memu z dostawcą jedzenia

"JoJo's Bizzare Adventure" ma mnóstwo barwnych i lubianych postaci, ale definitywnie najbardziej rozpoznawalnym duetem jest Dio i Jotaro Kujo. Blondwłosy złoczyńca i stoicki bohater toczyli bój o losy świata w serii o podtytule "Stardust Crusaders", a fragment ich pojedynku, w którym JoJo powoli zmierza w kierunku wampira stał się ikoniczny i do dziś jest bohaterem ogromnej ilości memów.

Ostatnio scenkę rodzajową z JJBA przeżył youtuber i aktor głosowy Connor Colquhoun, znany również jako CDawgVA. Podzielił się na Twitterze screenem z aplikacji Uber Eats, na którym widniało imię jego dostawcy. To brzmiało... Jyotaro.

CDawg oczywiście nie omieszkał sobie zażartować z tej sytuacji i jako człowiek oświecony nawiązał do "JoJo's Bizzare Adventure":

Właśnie zamówiłem Uber Eatsa i on się do mnie k*wa zbliża. POMOCY!

Dla przypomnienia i kontekstu - we wspomnianej scenie z JJBA Dio kieruje słowa "Oh, you're approaching me?" do Jotaro, a niedługo później ginie w walce z bohaterem. Przerażenie youtubera jest więc całkowicie zrozumiałe.

