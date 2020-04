Koronawirus stale rozprzestrzenia się po całym świecie. Więźniowie osadzeni w zakładach karnych, z uwagi na wspólne przebywanie na małej przestrzeni i ograniczony dostęp do środków higieny osobistej, są szczególnie narażeni na zakażenie. Tegoroczny zdobywca Oscara, Joaquin Phoenix, wystosował apel do Andrew Cuomo - gubernatora Nowego Jorku o uwolnienie więźniów w podeszłym wieku.

Joaquin Phoenix apeluje o uwolnienie więźniów z zakładów karnych w ramach walki z koronawirusem

Joaquin Phoenix opublikował na Twitterze nagranie, w którym zwraca się do gubernatora stanu Nowy Jork z prośbą o interwencję. Podnosi, że znaczne rozprzestrzenianie się koronawirusa w więziennych murach stanowi zagrożenie dla społeczeństwa całego kraju. Zaznacza również, że "nikt nie zasługuje na to, by umrzeć w więzieniu na COVID-19".

" Rozprzestrzenianie się koronawirusa w więzieniach zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu nas wszystkich. Kiedy jesteś uwięziony, nie ma czegoś takiego jak dystans społeczny, a zapewnienie higieny nie wchodzi w grę. Przywódcy muszą zrobić wszystko, co w ich mocy, by zapobiec zachorowaniom wśród uwięzionych i pracujących w więzieniach, a w efekcie rozprzestrzenianiu się wirusa. Wzywam gubernatora Andrew Cuomo do podjęcia działań w Nowym Jorku poprzez ułaskawienie nowojorskich więźniów. Życie tak wielu ludzi zależy od jego działania. Nikt nie zasługuje na to, by umrzeć w więzieniu na COVID-19. "

"Release Aging People in Prison Campaign" to grupa aktywistów, którzy podjęli obecnie walkę w imieniu więźniów, szczególnie tych, którzy są podatni na wirusa, takich jak osoby starsze lub cierpiące na rozmaite schorzenia. Phoenix nie jest jedyną gwiazdą, która podjęła działania w tej kwestii. Dołączył do niego między innymi muzyk John Legend.

Zgodnie z prawem obowiązującym w Nowym Jorku, gubernator ma uprawnienia do ułaskawienia każdej osoby osadzonej w stanowym zakładzie karnym. Oznacza to, że Andrew Cuomo mógłby zwolnić lub zmniejszyć karę każdego z więźniów, których życie jest szczególnie zagrożone.

