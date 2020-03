Joaquin Phoenix jest bohaterem billboardów zachęcających do przejścia na weganizm [FOTO]

Niedawno informowaliśmy o tym, że Joaquin Phoenix wziął udział w krótkim filmie dokumentalnym skupionym na ratowaniu krowy i jej cielaka. Jedno ze zdjęć zrobionych podczas wizyty aktora w rzeźni stało się teraz billboardem, na którym widnieje hasło: "Ratuj zwierzęta, przejdź na weganizm" (org. "Save Animals, Go Vegan"). Billboardy przygotowane przez grupę L.A. Save Animals są w Los Angeles - jeden na popularnym Sunset Boulevard, drugi niedaleko rzeźni Farmer John.

Joaquin Phoenix twarzą wegańskiej kampanii społecznej

Oprócz billboardów z wizerunkiem Oscarowego aktora, kampania obejmuje również plakaty rozwieszane na przystankach autobusowych. Na nich możemy natomiast przeczytać "wybierz bycie miłym, przejdź na weganizm", a także "prawdę o bekonie". Każdy z nich zawiera zdjęcia zwierząt w rzeźni.

Phoenix jest znanym aktywistą na rzecz praw zwierząt - nie tylko wspomniał o tym podczas przemowy na rozdaniu Oscarów, ale także wybrał się na czuwanie pod budynkiem firmy przetwarzającej mięso po zakończeniu ceremonii.

Wówczas opowiedział vloggerce Jane Velez-Mitchell, że widział, co dzieje się ze zwierzętami w takim miejscu, więc musiał się tam wybrać. Wyznał też, że mamy moralny obowiązek do tego, by o tym mówić i to piętnować.

Oczywiście z powodu epidemii koronawirusa obecnie czuwania pod rzeźniami są zawieszone. Jednak szefowa L.A. Save Animals Amy Jean Davis podziękowała Phoenixowi za udział w kampanii, twierdząc, że przypomina ludziom "jak nasze pojedyncze i kolektywne głosy są ważne".