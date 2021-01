Joe Exotic nie dostał uniewinnienia, chociaż zamówił limuzynę, która miała go zabrać z więzienia

Joe Exotic nie został ułaskawiony, chociaż zamówił już nawet limuzynę

Pod koniec swojej kadencji, Donald Trump dokonał 143 ułaskawień i złagodzeń - na liście znaleźli się m.in. raperzy Lil Wayne i Kodak Black. Niestety, mimo próśb i lobbowania - a nawet wynajęcia limuzyny do odebrania go z więzienia - Joe Exotic z programu "Król Tygrysów" na Netfliksie nie załapał się na ułaskawienie od byłego prezydenta.

Mężczyzna, urodzony jako Joseph Allen Maldonado-Passage, jest w trakcie 22-letniego pobytu w więzieniu za udział w zaaranżowaniu śmierci Carole Baskin, właścicielki Big Cat Rescue w Tampie na Florydzie. Kobieta nie tylko przeżyła spisek Exotica, ale również stała się właścicielem prywatnego zoo Exotica.

Joe Exotic stał się celebrytą po premierze serialu dokumentalnego "Król Tygrysów". Jego nowo nabyta popularność spowodowała, że mężczyzna postanowił rozpocząć kampanię, która miała na celu zdobycie ułaskawienia. Trump wyjaśnił nawet w kwietniu 2020 roku, że przyjrzy się sprawie bliżej. Exotic napisał 257-stronny list do prezydenta, a także próbował przeciągnąć Kim Kardashian-West na swoją stronę.

Prawnicy Exotica na Twitterze byli bardzo pewni siebie - spodziewali się tego, że były właściciel zoo opuści więzienie i będzie wolnym człowiekiem. Byli tego pewni do tego stopnia, że Exotic zamówił sobie nawet limuzynę, która miała go odebrać z więzienia i zabrać do nieznanej lokalizacji - Exotic nie chciał bowiem, aby społeczeństwo widziało go z "nieogarniętymi włosami".

Na razie będzie siedział jednak w więzieniu - konkretnie do 2037 roku.