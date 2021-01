Nie żyje John Reilly. Był wielką gwiazdą telewizji

John Reilly miał na swoim koncie prawie 90 ról w filmach i serialach telewizyjnych. Występował głównie w operach mydlanych, takich jak "Dynastia", "Dallas", "Passions" oraz "General Hospital" - najdłużej emitowanym serialu w historii telewizji (od 1963 roku do dziś). Użyczał też głosu postaciom animowanym w serialach superbohaterskich. O śmierci aktora poinformowała jego córka Caitlin Reilly. Miał 84 lata.

John Reilly nie żyje. Miał 84 lata

Caitlin Reilly, córka Johna, 10 stycznia 2021 roku zamieściła przejmujący post na Instagramie. Pożegnała nim swojego ukochanego tatę:

John Henry Matthew Reilly znany jako Jack. Najjaśniejsze światło na świecie zgasło. Wyobraźcie sobie najwspanialszą osobę na świecie. Teraz wyobraźcie sobie, że ta osoba to Wasz tata. Jestem tak wdzięczna, że był moim. Jestem tak wdzięczna, że mogłam go kochać. Jestem tak wdzięczna, że udało mi się dotrzeć na czas, przytulić go i pożegnać. Naprawdę nie wiem, co teraz zrobię, ale wiem, że on będzie przy mnie. Kocham Cię na zawsze, Tatusiu.

Przyczyna śmierci 84-letniego aktora nie została na razie ujawniona. Prócz Caitlin, Reilly miał jeszcze dwie córki.

John Reilly - gwiazda amerykańskiej telewizji

John Reilly urodził się w 1936 roku w Chicago. Swoją karierę aktorską rozpoczął w latach 60. Początkowo grywał małe rólki w popularnych serialach, m.in. w "Kojaku" czy "Hawaii 5-0". W połowie lat 70. zaczął pojawiać się w powracających rolach w "As the World Turns" i "Jak zdobywano Dziki Zachód". Niedługo potem rozpoczął też pracę jako aktor dubbingowy, udzielając głosu postaciom z seriali animowanych "Wonder Woman" (1978) i "Incredible Hulk" (1980).

Największy przełom w karierze Reilly'ego nastąpił jednak w latach 80., kiedy dołączył do obsady emitowanego od 1963 roku "General Hospital" (który w 2021 roku prześcignął "Guiding Light" jako najdłużej emitowany serial w historii telewizji). Ta niezwykle popularna w USA opera mydlana związała jego los z postacią Seana Donely'ego na prawie 12 lat. Później aktor jeszcze dwukrotnie powracał do tej roli - w 2008 wystąpił w spin-offie serialu o tytule "General Hospital: Night Shift", zagrał też w odcinku specjalnym z okazji 50-lecia serialu w 2013 roku. Twórcy "General Hospital" upamiętnili aktora wpisem na Twitterze:

Cała rodzina General Hospital jest załamana po wiadomości o odejściu Johna Reilly'ego. Nasze myśli i modlitwy lecą do jego bliskich. Spoczywaj w pokoju.

Kariera Johna Reilly'ego nie ograniczała się jednak do "General Hospital". Aktor grał także stałe role w wielu innych słynnych serialach, takich jak "Dynastia", "Dallas", "Beverly Hills 90210", "Merlose Place" i "Sunset Beach". Przez dwa lata użyczał także głosu Hawkeye'owi z animowanego serialu "Iron Man" (1994-1996).