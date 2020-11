Johnny Depp nie może apelować w przegranej sprawie o zniesławienie

Sąd odmówił Johnny'emu Deppowi możliwości apelacji w sprawie o zniesławienie. Niedawno sąd wydał wyrok, według którego nazwanie go "damskim bokserem" przez The Sun nie było przypadkiem zniesławienia.

Johnny Depp nie może apelować w sprawie pozwu przeciwko The Sun. Jak pewnie pamiętacie, gazeta nazwała go "damskim bokserem", a aktor przegrał sprawę w sądzie. Prawnicy Deppa zapowiedzieli, że wyrok był pełen niejasności i definitywnie będą zachęcali Deppa do apelacji.

Odrzucono apelację Johnny'ego Deppa

Jak podaje The Times, jego apelacja została jednak odrzucona, a gwiazdor "Piratów z Karaibów" będzie musiał się zgłosić do sądu apelacyjnego, jeżeli nadal zamierza walczyć z oryginalnym werdyktem.

The Times wyjaśnił, że sędzia odrzucił apelację, ponieważ jego zdaniem sprawa nie miałaby "wysokiej szansy na sukces". Gazeta podała też, że Depp będzie musiał zapłacić ponad 620 tysięcy funtów za koszty sprawy.

Jak wiemy, cała sytuacja ze sprawami sądowymi (jak chociażby batalia z byłą żoną) spowodowała również, że aktor został odsunięty od serii "Fantastyczne zwierzęta". W jego roli pojawi się Mads Mikkelsen.

Depp nie podjął publicznie decyzji dotyczącej kontynuowania sprawy w sądzie apelacyjnym. Natomiast następny film z serii "Fantastyczne zwierzęta" zadebiutuje w kinach 15 lipca 2022 roku.