Johnny Depp oficjalnie "damskim bokserem". Aktor przegrał sprawę o zniesławienie

Cała sprawa zaczęła się w 2016 roku, kiedy w "The Sun" pojawił się artykuł oskarżający Johnny'ego Deppa o pobicie swojej byłej żony, Amber Heard. Para miała wyjątkowo głośną sprawę rozwodową, w której obydwie strony obarczały się winą za skończenie małżeństwa. Wówczas aktor został nazwany "damskim bokserem", co gwiazdor i jego prawnicy uznali za zniesławienie, zgłaszając sprawę do sądu cywilnego w Londynie.

Johnny Depp przegrał sprawę o zniesławienia

Na temat werdyktu wypowiedziała się jego prawniczka Jenny Afia dla BBC News:

" Ta decyzja jest perwersyjna i oszałamiająca. Najbardziej przerażające jest poleganie sędziego na słowach Amber Heard i niezwracanie uwagi na dowody z policji, medyków, jej własnej byłej asystentki i innych świadków. Ocena tej sytuacji jest tak pokręcona, że byłabym zdziwiona, gdyby pan Depp nie zdecydował się na apelację. "

Na temat wyniku wypowiedział się również rzecznik prasowy "The Sun", który w rozmowie z BBC News powiedział:

" Ofiary przemocy domowej nie mogą być uciszani i dziękujemy sędziemu za ostrożne przebadanie sprawy, a Amber Heard za odwagę i przekazanie dowodów sądowi. "

Na razie trudno określić, czy werdykt wpłynie na wizerunek Johnny'ego Deppa, a przede wszystkim na jego zaangażowanie w znane marki - aktor jest w końcu jednym z najważniejszych członków obsady "Fantastycznych zwierząt", czyli serii filmów dla dzieci. Być może zostanie odsunięty od projektu.