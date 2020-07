Johnny Depp przyznał, że podawał marihuanę swojej 13-letniej córce

Jak podaje The Sun, Johnny Depp pojawił się w sądzie w Wielkiej Brytanii, gdzie zeznawał w sprawie wytoczonej mu przez Amber Heard. Z relacji wynika, że aktor odpowiedział na pytania związane z użytkowaniem narkotyków. W trakcie rozmowy Depp przyznał, że dawał dostęp do marihuany swojej wówczas 13-letniej córce.

Depp wyjaśnił, że jego zdaniem zachował się jak "odpowiedzialny ojciec", ponieważ Lily-Rose Depp (która teraz ma 21 lat) była na imprezie i została tam poczęstowana jointem przez jednego z uczestników. Aktor stwierdził wówczas, że da jej dostęp do swojego "prywatnego składziku".

Chciał być pewien, iż jego córka będzie bezpieczna i skorzysta z marihuany ze znanego źródła, a nie zapali skręta potencjalnie wymieszanego z innymi narkotykami.

To kwestia bezpieczeństwa - ojciec jest wtedy bardzo zmartwiony losem swojej córki. Miała wtedy 12 lub 13 lat, nie wiedziała co ma zrobić w takiej sytuacji. Wyjaśniłem jej więc: "Kochanie, jeżeli jesteś na imprezie i ktoś podaje ci jointa, to go bierzesz i podajesz kolejnej osobie. Nie eksperymentuj z narkotykami wśród ludzi, których nie znasz. "