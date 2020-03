Joker strollował Lexa Luthora. Zobacz jak!

Lista wrogów superbohaterów DC jest bardzo długa. Okazuje się jednak, że złoczyńcy nie tylko wzbudzają animozję wśród herosów, ale również między innymi złoczyńcami. Przykładem antagonisty, który potrafi zajść za skórę wszystkim, jest zdecydowanie Joker, który ostatnio wykpił Lexa Luthora.

"Superman: Villains" #1 - Joker Strollował Lexa Luthora

Do sprzedaży trafił komiks "Superman: Villains" autorstwa Briana Michaela Bendisa, Matta Fractiona, Jody Houser, Michaela Gaydosa, Rileya Rossmo, Scotta Godlewskiego, Bryana Hitcha, Cully'ego Hamnera, Steve'a Liebera oraz Jima Mahfooda. Zeszyt to tie-in jednego z ostatnich komiksowych eventów stajni DC, w którym Superman ujawnił światu swoją tajną tożsamość. W "Superman: Villains" czytelnicy mają okazję zobaczyć reakcję złoczyńców na tę przełomową wieść. Nie zabrakło więc Lexa Luthora - jednego z największych przeciwników Supermana.

W jednym z fragmentów, widzimy, jak Luthor znajdujący się w swoim biurze, zajmuje się obowiązkami. Każe sztucznej inteligencji pełniącej roli asystenta sprawdzić wiadomości. Okazuje się, że liczba nieodsłuchanych nagrań to 99. Kiedy włącza pierwsze z nich, na jaw wychodzi okrutny żart Jokera.

Okazuje się, że autorem wszystkich wiadomości jest Książę Zbrodni Gotham. Nie mija zbyt dużo czasu, nim Luthor wpada w prawdziwą furię. Nie tylko rozwala wszystkie przedmioty stojące na biurku, ale również drze na strzępy gazetę Daily Globe, której nagłówek informuje o zdradzeniu sekretu Supermana. Powodem złości Luthora nie jest jedynie irytujący śmiech, stanowiący 90% nagrań, ale fakt, że Joker go wyśmiał. Luthor przez lata nieświadomie stawał twarzą w twarz z Clarkiem Kentem i ani razu, mimo swojego całego sprytu nie odgadł, że to właśnie on jest Supermanem.

Czy Joker słusznie wyśmiał Lexa Luthora? Tak. Trzeba być naprawdę niespostrzegawczym, żeby nie zauważyć podobieństwa Clarka Kenta do Supermana Bez przesady. Za dużo tych wiadomości nagrał Nie. Joker to pajac

Joker po raz kolejny udowodnił, że potrafi wyprowadzić z równowagi każdego - nawet swojego kolegę po fachu. Czy żart z Lexa Luthora odbije się na wrogu Batmana w crossoverze "Joker War"? O tym przekonamy się w maju 2020 roku.

