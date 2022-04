Josef Fritzl może wyjść na wolność w 2023 roku. "Nie stanowi zagrożenia"

Sąd podjął decyzję o przeniesieniu Josefa Fritzla z zakładu psychiatrycznego do zwykłego więzienia. Jeśli do tego dojdzie, już za rok mężczyzna może wyjść na wolność.

Sprawa Josefa Fritzla przez wiele miesięcy nie schodziła z pierwszych stron gazet. Mężczyzna dopuścił się przerażającego bestialstwa: porwał i więził przez 24 lata swoją córkę Elisabeth. Przetrzymywana w przydomowej piwnicy ofiara była regularnie gwałcona. Urodziła siedmioro dzieci.

Sprawa Josefa Fritzla

26 kwietnia 2008 austriacka policja aresztowała 73-letniego emerytowanego inżyniera Josefa Fritzla. Zwyrodnialec zbudował w piwnicy swojego domu w Amstetten w Austrii loch, w którym uwięził swoją córkę. Jak tłumaczył, uwięził córkę, bo go nie słuchała i buntowała się przeciwko niemu. Bliskim i sąsiadom powiedział, że dziewczyna uciekła do sekty i nie ma z nią kontaktu.

Sadysta zgwałcił kobietę ponad 3 tysiące razy. Przez 24 lata niewoli kobieta urodziła 7 dzieci. Sprawa wyszła na jaw, gdy najstarsze z nich zachorowało i wymagało pilnej wizyty w szpitalu. Personel medyczny zajmujący się dzieckiem nabrał podejrzeń, gdy okazało się, że nie figuruje ono w żadnych rejestrach i nie ma historii medycznej. Fritzl próbował usprawiedliwić ten fakt historią o sekcie, jednak wezwani na miejsce policjanci postanowili skrupulatnie przyjrzeć się sprawie. Tak prawda na temat zbrodni Josefa Fritzla wyszła na jaw.

Proces Josefa Fritzla rozpoczął się 16 marca 2009. Fritzl przyznał się do kazirodztwa, gwałtu i stosowania przemocy, później także do zarzutów zabójstwa i zmuszania do niewolnictwa. 19 marca 2009 zapadł wyrok, w którym sąd uznał Josefa Fritzla za winnego sześciu zarzucanych mu czynów, w tym zamordowania urodzonego z kazirodczego związku syna. Mężczyzna został na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Karę odbywa w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Josef Fritzl wyjdzie na wolność w 2023 roku?

20 kwietnia 2022 roku serwis kurier.at napisał, że Josef Fritzl zostanie już wkrótce przeniesienie do zwykłego więzienia. Co więcej, już w 2023 roku będzie mógł się starać o warunkowe zwolnienie. Sąd w Krems orzekł niedawno, że Fritzl nie stanowi już zagrożenia. Decyzja została podważona przez sąd wyższej instancji w Wiedniu, który ponownie rozpatrzy sprawę.