Julee Cruise nie żyje. Wykonawczyni piosenki z "Miasteczka Twin Peaks" miała 65 lat

Wiadomość o śmierci Julee Cruise potwierdził mąż piosenkarki, pisarz i redaktor Edward Grinnan.

Julee Cruise nie żyje

Dzisiaj pożegnałem się z moją żoną Julee Cruise. Opuściła to królestwo na swoich warunkach. Bez żalu. Teraz ma już spokój. Zawsze była bardzo dumna ze swojej kariery i faktu, że ma obok siebie rodzinę. To był najlepszy czas w jej życiu zawodowym. Zawsze będzie za to wdzięczna. [...] Teraz wyruszyła w wieczną wędrówkę. Spoczywaj w pokoju, kochanie, przesyłam ci całą moją miłość

- napisał.

Julee Cruise odniosła sukces dzięki współpracy z reżyserem Davidem Lynchem, z którym pierwszy raz pracowała przy filmie "Blue Velvet". W serialu "Miasteczko Twin Peaks" zaśpiewała przebój "Falling", który skomponował Angelo Badalamenti oraz utwory "The Nightingale", "Into the Night", "The World Spins" i "Rockin 'Back Inside My Heart". Wystąpiła również jako aktorka jako wokalistka klubu nocnego. Cruise zagrała również w prequelu "Fire Walks With Me". W 2017 roku uczestniczyła w nagraniach do "Twin Peaks: The Return".

Julee Cruise będziemy pamiętać również z filmów "O czym mówią wierzby", "Alicja z krainy czarów" i film "End of the Line".

Piosenkarka i aktorka ma na swoim koncie cztery albumy i współprace z wieloma znanymi artystami. Od 2018 roku chorowała na toczeń, który zmusił ją do wycofania się z życia zawodowego.