Projekt PiS nowelizacji tzw. ustawy medialnej wywołał sporo kontrowersji, bowiem zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów, które mają udział kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Opozycja uważa, że projekt potocznie zwany Lex TVN jest wymierzony w TVN, bo wejście w życie przepisów może skutkować sprzedażą TVN-u przez amerykański koncern Discovery.

W środę w Sejmie odbyło się głosowanie w tej sprawie i przegłosowano projekt nowelizacji ustawy. Sprawę skomentował Jurek Owsiak, który rozpoczął współpracuję z TVN przy transmisji finału WOŚP, gdy TVP się wycofał.

Jurek Owsiak komentuje Lex TVN: "Po chamie skonstruowane oszustwo rządzących"

Początkowo PiS przegrało pierwsze głosowanie o odroczenie posiedzenia w sprawie nowelizacji ustawy. Mimo tego, Marszałek Elżbieta Witek podjęła decyzję o reasumpcji głosowania. Ostatecznie projekt został przegłosowany, co skomentował w social mediach Jurek Owsiak:

Na oczach świata i milionów Polaków, nie w ukrytej kamerze, ale przed telewizyjnymi obiektywami w ogólnopolskiej relacji, pokazano przeprowadzone bez żadnego skrępowania kupowanie polityków i po chamie skonstruowane oszustwo rządzących w sprawie ponownego głosowania za odroczeniem obrad Sejmu!

Owsiak nie przybiera w słowach twierdząc, że politycy robią co się im podoba:

Oba zdarzenia, które są powtórką podobnych z przeszłości, tym razem przekroczyły jakiekolwiek granice i pozwalają mieć szczerą wizję zrobienia przez tych ludzi wszystkiego co im do łba przyjdzie! Na przykład, abyśmy nie istnieli. Bo tak!

Teraz projekt Lex TVN trafi do Senatu, gdzie większość ma opozycja, która zamierza go odrzucić. Wówczas ustawa wróci ponownie do Sejmu, który by odrzucić senackie weno musi mieć większość bezwzględną.