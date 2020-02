Jurek Owsiak napisał list do Joanny Lichockiej. „Pokazała Pani pogardę dla obywateli”

Jurek Owsiak nie jest jedyną osobą poruszoną przez decyzję Sejmu. 2 mld zł, które przeznaczono na finansowanie działalności mediów publicznych, mogły trafić do systemu ochrony zdrowia. Posłowie opozycji postulowali, żeby zasilić nią onkologię i ratować Polaków umierających na raka.

Gest, który został zinterpretowany jako pokazanie środkowego palca przez Joannę Lichocką w Sejmie zbulwersował zwłaszcza osoby, których bliscy są zmuszeni do korzystania z opieki medycznej. Ogromne wrażenie wywołał w sieci film nakręcony przez ojca przy łóżku córki w śpiączce, która, według słów które padają w filmie, może liczyć na rehabilitację przez pól godziny dziennie, bo na dłuższe działanie nie ma pieniędzy. Rodzic dziękował za przekazanie 2 mld zł na TVP, ocierając środkowym palcem łzy „wzruszenia”.

Po pierwszej żywiołowej reakcji Jurek Owsiak oznajmił, że zamierza wysłać do posłanki Joanny Lichockiej oficjalny list. Jego treść opublikował na Facebooku.

Jurek Owsiak to pomysłodawca i szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Fundacja przez 27 lat funkcjonowania zebrała i przeznaczyła na zakupy sprzęt medycznego 1,2 mld zł.

Sejm jednym głosowaniem zdecydował, że 2 mld zł zostaną przekazane TVP i Polskiemu Radiu. Opozycja proponowała, żeby kwota zasiliła budżet systemu ochrony zdrowia. Po wygranym przez partię rządzącą głosowaniu Joanna Lichocka pokazała politycznym przeciwnikom gest, który został zinterpretowany jako obraźliwy.

Szef WOŚP zapowiedział wysłanie do Joanny Lichockiej, Marszałka Sejmu i prezesa Prawa i Sprawiedliwości listu, w którym domaga się przeprosin oraz złożenia mandatu przez posłankę. Jego treść opublikował z wyprzedzeniem na Facebooku.

W liście znalazły się między innymi takie słowa:

"

W związku z Pani zachowaniem w czasie debaty na temat przyznania TVP rekompensaty w wysokości 1 950 000 000 zł informuję, iż poczułem się osobiście obrażony pokazanym przez Panią obscenicznym gestem „f**k off”. Pokazała Pani tym samym pogardę dla obywateli, w tym dla mnie - człowieka, który płaci podatki i z których to podatków utrzymywany jest polski parlament, a tym samym Pani dieta poselska. Żądam od Pani, by w trakcie posiedzenia Sejmu z mównicy sejmowej przeprosiła Pani wszystkich posłów, a także wszystkich Polaków, za swoje obsceniczne zachowanie, po czym - by złożyła Pani swój mandat poselski i zrezygnowała z pełnienia zaszczytnej funkcji posła na Sejm RP. "