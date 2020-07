Jurek Owsiak nie zaprosi Andrzeja Dudy na Najpiękniejszą Domówkę Świata

Już tylko dni dzielą nas od 26. Pol'and'Rock Festival, który w 2020 roku z powodu epidemii COVID-19 musiał zmienić swoją formułę i z Kostrzyna nad Odrą przeprowadzić się do internetu. Setki tysięcy Polaków dostały zaproszenie do uczestniczenia w Najpiękniejszej Domówce Świata, podczas której będzie można obejrzeć 70 godzin koncertów na żywo.

Wśród nich nie ma Andrzeja Dudy. Jurek Owsiak w rozmowie z Onetem jasno zadeklarował, że nie chciałby gościć na domówce prezydenta RP.

Owsiak wyjaśnił, że Duda przez pięć lat swojej prezydentury ani razu nie skontaktował się z Orkiestrą, ignorował także prośby o poparcie najlepszych według WOŚP rozwiązań dotyczących systemu ochrony zdrowia. Czarę goryczy przepełniło podpisanie ustawy o przekazaniu miliardów zł na TVP zamiast na onkologię.

Dyrygent Orkiestry jasno dał znać do zrozumienia, że nie widzi Andrzeja Dudy na Najpiękniejszej Domówce Świata.

"

Nie, bo nie czuję żadnego związku z Andrzejem Dudą. Przez ostatnie pięć lat prezydent RP nie wypuścił do nas, czyli Orkiestry, nawet najmniejszego pozytywnego sygnału. Choćby takiego, że szanuje nas za to, co robimy. A z organizacji pozarządowych Fundacja WOŚP dla ratowania zdrowia i życia Polaków robi najwięcej w tym kraju. Oczywiście wraz z milionami Polaków. Przez pięć lat nie usłyszałem od Andrzeja Dudy ani jednego słowa "dziękuję" za robotę, którą wykonaliśmy. Prezydent natomiast podpisał dwa miliardy zł dla TVP, zamiast dla onkologii, gdzie ludzie umierają, bo nie mają szansy skorzystać z odpowiedniego sprzętu. Nie czuję żadnego emocjonalnego związku z Andrzejem Dudą. Nie dał się poznać jako człowiek, którego interesują tego rodzaju przedsięwzięcia. W związku z tym nie ma w ogóle powodu, żebym miał pana prezydenta zachęcać do udziału i zapraszać na Najpiękniejszą Domówkę Świata. "