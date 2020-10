Jurek Owsiak nie zgodził się na przekazanie łóżek psychiatrii dziecięcej pacjentom z COVID-19

Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie poprosił Fundację WOŚP o możliwość przeznaczenia zakupionych przez nią łóżek na potrzeby pacjentów zarażonych koronawirusem. Jurek Owsiak kategorycznie odmówił zgody na takie działanie.

Jurek Owsiak broni łóżek z psychiatrii dziecięcej

Sytuacja epidemiologiczna w Polsce jest coraz poważniejsza. Dzienny przyrost chorych na COVID-19 przekroczył już 10 tysięcy. W Polsce zaczęto budowę szpitali polowych, które mają usprawnić system służby zdrowia. Zarówno pracownicy placówek jak i ich potencjalni pacjenci martwią się o to, że wkrótce dla wymagających hospitalizacji zabraknie łóżek.

Jurek Owsiak: Brońcie naszych łóżek!

Jurek Owsiak poinformował, że niedawno wojewoda mazowiecki przekształcił 34 geriatryczne łóżka Szpitala Wolskiego w Warszawie na walkę z COVID-19. Fundacja WOŚP nie kryła żalu, jednak wszyscy starali się zrozumieć te wyjątkowe okoliczności oraz decyzję.

Niedługo po tym pojawiła się kolejna próba przekształcenia łóżek od WOŚP, tym razem z oddziału psychiatrii dziecięcej, która od lat jest w zapaści. Jak pisze Owsiak na swoim Facebooku:

" Myśleliśmy, że to jednorazowe zdarzenie w obliczu rosnących potrzeb walki z pandemią. Dzisiaj otrzymaliśmy prośbę ze Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie czy oddział ten może na potrzeby walki z COVID-19 przeznaczyć swoje łóżka do innego szpitala w Lublinie. Wysłaliśmy odpowiedź, że kategorycznie nie wyrażamy zgody na takie działanie. "

Skąd taka decyzja? Psychiatria dziecięca od lat zmaga się z ogromnymi problemami, a odsetek samobójstw wśród dzieci rośnie, czego też nie należy bagatelizować.

" W totalnej zapaści psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej Fundacja WOŚP zakupiła kilka miesięcy temu 798 łóżek dla 34 oddziałów w Polsce. Uczyniliśmy pierwszy krok, aby tej zapaści spróbować przeciwdziałać. Proszę więc podejmować odpowiedzialne decyzje, aby w przypadku walki z pandemią odpowiednio planować zakupy sprzętu medycznego. Wszystkie łóżka są produkcji polskiej i można je kupić w polskich fabrykach. Tak jak obawiamy się, że jedyny oddział geriatryczny w Warszawie długo nie wróci do swojego pierwotnego działania tak wyjmowanie łóżek z oddziałów wyposażonych przez Orkiestrę nigdy już nie wrócą na swoje miejsce. "

Prezes Fundacji podkreślił również, że WOŚP wspiera także walkę z pandemią i nie ma zamiaru przestawać. Przypomniał o sprzęcie medycznym i środkach ochrony osobistej o wartości niemal 50 milionów złotych, które trafiły do Polskich szpitali dzięki Fundacji. Podkreślił jednak, że pomoc - to jedno, a zastępowanie w podstawowych zadaniach państwa - to drugie.