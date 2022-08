Podręcznik "Historia i Teraźniejszość. Podręcznik dla liceów i techników" wzbudza sporo emocji, chociaż rok szkolny jeszcze się nie rozpoczął. W książce autorstwa profesora Wojciecha Roszkowskiego pojawia się wiele kontrowersyjnych opinii np. na temat muzyki rockowej czy in vitro. Treść podręcznika oburzyło sporo osób - sprawę skomentował również Jurek Owsiak, który postanowił zacytować piosenkę Majki Jeżowskiej, która występowała na Pol'and'Rock Festival.

Jurek Owsiak ostro o podręczniku do "Historii i teraźniejszości": "To najzwyklejsze łotrostwo"

W podręczniku pojawiły się bardzo kontrowersyjne opinie, np. dotyczące in vitro. Profesor Wojciech Roszkowski stwierdza, że zapładnianie za pomocą in vitro jest "hodowlą". Pada również pytanie: "Kto będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?". Do tego fragmentu książki odniósł się Jurek Owsiak, który bez ogródek postanowił skrytykować autora podręcznika i zacytować słowa piosenki Majki Jeżowskiej, pod którymi się podpisuje:

Majka Jeżowska na Pol’and’Rock Festival w 2019 roku w swoim brawurowym występie zaśpiewała wraz z ogromną publicznością piosenkę „Wszystkie dzieci nasze są” - taki przyjacielski przytulas z powszechnie znanymi i zakodowanymi w nas prawdami. We mnie po tysiąckroć szanowanymi! To, co śpiewa Majka, zna miliony Polaków, za to to, co napisał Pan Roszkowski w podręczniku do Historii i Teraźniejszości zna na pewno zlecający mu to dzieło minister Czarnek i na pewno drukarze. Dzisiaj coraz więcej fragmentów tego niebywałego gniota trafia do publicznej wiadomości.

Jurek Owsiak uważa fragment o in vitro za "skandaliczny i fałszywy":

To autorowi i ministrowi ze swojej strony prezesa Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy mówię głośno - wszystkie dzieci nasze są! Wszystkie bez wyjątku do pokochania i tulenia! Do dbania o nie i pomagania kiedy potrzebują pomocy! Bez wyjątku! Wasze podręcznikowe wywody na temat in vitro to najzwyklejsze łotrostwo, bo nie czynicie tego prywatnie w swoim szalonym świecie, tylko czynicie prywatę za publiczne pieniądze, wydając taki chłam jak podręcznik do HiT!

Owsiak zakończył swój wpis na Facebooku słowami:

Proszę głośno przeprosić Polki i Polaków za te teksty, posypać głowę popiołem i... iść do diabła!

Autorem podręcznika jest profesor Wojciech Roszkowski, historyk oraz nauczyciel akademicki, który w przeszłości był europosłem z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Publikacja została zatwierdzona przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i wkrótce zacznie obowiązywać w szkolnym programie. Wiele szkół jednak już zastanawia się, jak może obejść przepisy i nie korzystać z kontrowersyjnego podręcznika.