Jurek Owsiak skomentował dymisję Łukasza Szumowskiego. Chce, żeby przed odejściem minister zrobił jedną ważną rzecz

Łukasz Szumowski, minister zdrowia od 2018 roku, został postawiony przez ogromnym wyzwaniem w postaci pandemii COVID-19. Celem resortu było zminimalizowanie ofiar przez „wypłaszczenie krzywej”, czyli ograniczenie szybkości rozprzestrzeniania się koronawirusa wśród Polaków.

Szef resortu mimo wcześniejszych zapowiedzi niespodziewanie podał się do dymisji. Powodów tej decyzji można się tylko domyślać – jednym z typów jest przeprowadzona przez ministerstwo akcja zakupu respiratorów, które jednak nigdy nie trafiły do szpitali, mimo że na konto dostawcy przelano co najmniej kilkadziesiąt milionów złotych.

Jurek Owsiak nawiązał do tej afery w komentarzu dotyczącym złożenia przez Łukasza Szumowskiego dymisji.

Jurek Owsiak odniósł się do dymisji Szumowskiego. Chce rozliczenia zakupu respiratorów

Media przyglądające się przygotowaniom ministerstwa zdrowia do odparcia ataku COVID-19 odkryły, że resort zamówił setki respiratorów, płacąc za nie cenę nawet dwukrotnie wyższą niż rynkowa. Dalsze śledztwo wykazało, że zakup zrobiono w spółce nie mającej żadnego doświadczenia ze sprzętem medycznym, ale za to powiązanej z handlarzem broni umieszczonym na europejskiej czarnej liście.

Dziennikarze odkryli ponadto, że dziesiątki milionów złotych zostały przelane przez ministerstwo w godziny po podpisaniu kontraktu, jednak mimo upływu miesięcy sprzęty nie zostały odebrane. Sprawa do dziś nie została wyjaśniona przez rządzących.

Rozliczenia się z zakupu respiratorów przed zakończeniem urzędowania jako minister zdrowia domaga się od Łukasza Szumowskiego Jurek Owsiak.

Szef WOŚP napisał, że Polska odzyska „doskonałego kardiologa”, jednak zanim to się stanie i Szumowski przestanie być ministrem zdrowia, powinien dokładnie wyjaśnić sprawę zakupu respiratorów.

