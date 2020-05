Jerzy Owsiak za pomocą swoich mediów społecznościowych poinformował, że nie weźmie udziału w popularnym ostatnio #Hot16Challenge2, którego celem jest zbiórka pieniędzy na pomoc szpitalom i lekarzom, walczącym z koronawirusem. Pomijając fakt, że działania WOŚP stale wspierają placówki medyczne i są także zaangażowane w walkę z koronawirusem, Owsiak zwrócił uwagę, że jego decyzja spowodowana jest sprzeciwem wobec ostatnich wydarzeń w Polsce.

Jerzy Owsiak nie będzie rapował. Jakie ma powody?

„U mojego przyjaciela Dzikiego w studio nagraliśmy to, co robią wszyscy i to, co nie jest mi aż tak bliskie, ale poproszony - zwrotkę za zwrotką w rymach częstochowskich stworzyłem i… nie. Zaczęło się od autocenzury, czyli „a może to słowo czy określenie zmienić na łagodniejsze (już tyle miałem kłopotów za używanie różnych słów)” – zaczyna swój wpis Owsiak.

Mężczyzna przechodzi potem do wyjaśnienia, że czarę goryczy przelały jednak doniesienia z protestu przedsiębiorców w Warszawie. Wspomina, że akcja policji, która próbowała stłumić protestujących była brutalna, przemocowa, a użycie siły jego zdaniem nie miało żadnego uzasadnienia.

" Akcji, w której policja jak w państwie totalitarnym obstawia całe ulice, sektory, odizolowuje pół miasta. Akcji, w której policja w sposób totalnie niewytłumaczalny używa ogromnych sił, aby pokazać tylko i wyłącznie wole rządzących – będzie tak i już – dodaje. "

" I o czym w tym momencie rapować w challengu? O matce ziemi? O hejcie? O rządzących? Zbijać to w rymy, 16-wersowe? Ni cholery, cała mi na to ochota przeszła, wycofuję się i tutaj w tekście pisanym mówię pełnym głosem – stop tej nonszalancji obecnej władzy. "

Owsiak w ostrych słowach wypowiada się o działaniach rządu

W swoim wpisie, mężczyzna wypomina rządzącym także to, że przez działania polityczne udało im się skutecznie podzielić społeczeństwo. Wypomina także, że coraz dalej posuniętymi działaniami udało im się też zniszczyć ideę Solidarności.

" Tej polskiej, sprzed ponad 30 lat, z której byliśmy dumni i za co nas świat podziwiał. Zniszczyliście największą dumę Polski, jaką była stadnina w Janowie i swoimi najbardziej idiotycznymi, rodem z PRL-u posunięciami zniszczyliście legendę polskiego radia – Trójka – Program 3 Polskiego Radia. Nie zrobiliście tego wyrzuceniem Kazika z listy przebojów, zrobiliście to dokładnie 4 lata temu. "

" Co jeszcze da się zniszczyć? Zepsuć? Przeciwko czemu jeszcze możecie pogrozić nam palcem lub policyjną palką? "

Jerzy Owsiak – pełne oświadczenie

Pełen zapis oświadczenia Jurka Owsiaka można przeczytać na jego profilu na Facebooku, gdzie zbiera już ogromną liczbę reakcji i komentarzy. Mężczyzna swoim wpisem w bardzo ciekawy sposób przykuł także uwagę do bieżących wydarzeń, gdyż jego wpis kończ się wideo, przedstawiającym sytuację z protestu.

Czytaj także: Młodzież może czuć się nieco bezpieczniej. Zatrzymano twórcę wyzwania, namawiającej nastolatków do popełniania samobójstw.