Justin Bieber jednak znowu chce walczyć z Tomem Cruisem: "jestem Conorem McGregorem branży rozrywkowej"

Justin Bieber ponownie rzucił rękawicę Tomowi Cruise'owi. Popularny wokalista już latem 2019 roku postanowił wyzwać aktora na pojedynek, jednak szybko się z tej propozycji wycofał, ponieważ przemyślał sprawę i stwierdził, że nie ma szans z gwiazdorem kina akcji. Biebs spędził chyba ostatnie kilka miesięcy na treningach, bo znów w siebie wierzy i znów wyzywa Cruise'a na pojedynek.

Justin Bieber jak Conor McGregor?

Bieber postanowił wykorzystać sytuację i przy okazji porównać samego siebie do... Conora McGregora. Stwierdził bowiem, że jest "McGregorem branży rozrywkowej". Niemalże legendarny zawodnik MMA jest znany ze swoich zaczepek i poza ringowych zadym. Dla niezaznajomionych z tematem - oto przykład jego kilku "sławetnych momentów" z konferencji prasowych i wywiadów sprzed walki:

Wokalista pojawił się w "Carpool Karaoke" Jamesa Cordena, gdzie gospodarz zapytał go, dlaczego postanowił rzucić wyzwanie Cruise'owi. Bieber przyznał, że na początku były to tylko głupie żarty. Dopiero odpowiedzi na jego propozycję spowodowały, że wokalista przemyślał sytuację:

" I wiesz co? Moim zdaniem ta walka mogłaby być naprawdę śmieszna. "

Corden powiedział Bieberowi bez ogródek, że jego zdaniem to aktor wyszedłby z oktagonu jako zwycięzca. Wokalista się z nim nie zgodził, po czym zażartował, że jest "bardzo niebezpieczny" i porównał się do McGregora:

" Moja kontrola nad umysłem jest nie do podrobienia. Jestem inny od wszystkich. Jestem Conorem McGregorem branży rozrywkowej! "

Cóż, my mamy nadzieję, że do walki dojdzie. My, podobnie jak Corden, również stawiamy na Toma Cruise'a i mamy wrażenie, że pojedynek między panami może się potoczyć jak niedawne starcie McGregora z Cowboyem Cerrone. Irlandczyk po prawie dwuletniej przerwie od walk rozprawił się z Amerykaninem w ciągu kilkudziesięciu sekund. I naszym zdaniem Bieber nie byłby w tej sytuacji McGregorem: