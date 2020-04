Jimmy Fallon to prowadzący program „The Late Night with Jimmy Fallon”, emitowany pięć dni w tygodniu na antenie stacji NBC. Z powodu epidemii, Fallon, tak jak wszyscy prowadzący podobnego rodzaju programy, pracuje z domu. Nie przeszkadza mu to jednak tworzyć nowe materiały.

Quarantine Remix – wideo

Teraz zaprezentował wideo, w którym wraz z Timberlakiem wykonuje rapowy kawałek muzyczny.

To już kolejny raz, gdy amerykańskie gwiazdy nagrywają specjalne wiadomości wideo, mające dodać otuchy odbiorcom w czasie, w którym obowiązują wzmożone zasady bezpieczeństwa, mające przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się wirusa.

Kilka tygodni temu świat obiegło wideo, w którym Gal Gadot zebrała grupę aktorów i aktorek, aby wspólnie wykonać kawałek „Imagine” z repertuaru Johnna Lennona. Wielu artystów, także polskich decyduje się natomiast przeprowadzić akustyczne koncerty ze swoich domów.

Wczoraj zaś, tj. w czwartek 9 kwietnia, amerykański zespół Twenty One Pilots wypuścił swój nowy utwór, nagrany całkowicie podczas kwarantanny.

