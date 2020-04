Już 5 mln zł kar nałożonych przez sanepid. Urzędnicy przyznali, że mają ratować budżet

Polski rząd stwierdził, że walczyć z COVID-19 nie da się po dobroci. Po wprowadzeniu restrykcji w działaniu przedsiębiorstw oraz obostrzeń w przemieszczaniu się postanowił nie ufać obywatelom w ich odpowiedzialność i wysłał na ulice patrole składające się z policji i wojska, żeby wyłapywać osoby mogące nie stosować się do rozporządzeń.

W rezultacie posypały się mandaty za czynności, które zostały przez funkcjonariuszy jako nie kwalifikujące się do zaspokajania niezbędnych potrzeb życia codziennego. Kary otrzymali między innymi kierowcy zmieniający opony z zimowych na letnie, a nawet kobieta, która szła bez założonych rękawiczek ochronnych. Rzecznik policji ostrzegał także przed tym, że kontrolowane będą robione zakupy i jeśli się okaże, że ktoś postanowił wybrać się do sklepu po piwo, to musi liczyć się z otrzymaniem mandatu.

Maksymalna wysokość mandatu to 500 zł. Funkcjonariusze mogą jednak skierować wniosek o dodatkową karę administracyjną do sanepidu: ta wynosi od 5000 do 30 000 zł. Jak się okazało, nie stronili od tej możliwości.

5 mln zł kar administracyjnych na łamiących obostrzenia. Surowe kary od sanepidu

Informacje o łącznej wysokości kar nałożonych przez sanepid pochodzą bezpośrednio ze źródła: kwotę podał Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Urzędnicy nieoficjalnie przyznają, że otrzymali zalecenie, żeby nakładać jak najwyższe kary. Ma to być jeden ze sposobów na ratowanie finansów państwa, wydrenowanych z powodu pomocy udzielanej przedsiębiorstwom i pracownikom przy jednoczesnym ciosie polegającym na zmniejszeniu przychodów podatkowych.

Od 16 kwietnia 2020 roku rząd wprowadził obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Trzeba się spodziewać, że w razie uchybień w stosowaniu się do niego sypać się będą wysokie kary.

Zobacz także: Obowiązek noszenia maseczek. Oficjalne przepisy, nakazy i zwolnienia